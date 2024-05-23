الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

41 مشروعًا.. جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بمطروح يستعرض خطته الاستثمارية

تعمير الساحل الشمالي
تعمير الساحل الشمالي الغربي

قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر والتقدير لجهود الجهاز المركزى للتعمير لما يتم تنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى برئاسة اللواء دكتور آمون مرتضى من مشروعات تنموية وخدمية  فى عدد من القطاعات بمحافظة مطروح، لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين؛ وصولًا إلى اقصى القرى والتجمعات. 

41 مشروعًا

وأوضح اللواء دكتور آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى في مطروح أن المشروعات الجارى تنفيذها من خلال الجهاز خلال العام الحالى 2023 /2024 بلغت 41 مشروعًا، سواء من الخطة الاستثمارية او بالتعاون مع الأجهزة الخدمية بالمحافظة ووزارة التنمية.

مشروعات الخطة الاستثمارية

وأشار إلى أن مشروعات الخطة الاستثمارية للجهاز خلال عام بلغت 29 مشروعا، منها 23 فى قطاع الطرق، ومنها ازدواج طريـق مطروح / سيوة بطول 300 كم، تم افتتاح القطاع الثالث من الطريق بطول 50 كم من الكم 100 إلى الكم 150 فى الاتجاه من سيوة الى مطروح، وجار العمل فى باقى القطاعات، والانتهاء من إنشاء استراحة بئر النص الكم 145 طريق مطروح/ سيوة الخرسانى، وجار تطوير ورفع كفاءة طريق الجارة / بئر النص بطول 110 كم وكذلك طريق الجارة / سيوة بطول 96 كم أعمال الطبقة السطحية، والانتهاء من تطوير ورفع كفاءة طريق الربط بين مدينة سيوة وقرية بهى الدين بطول 23 كم، وتطوير ورفع كفاءة طرق شرق وغرب مطروح بطول 77 كم، وكذلك الانتهاء من إنشاء ورصف طرق تنموية بالساحل الشمالى، منها نهو عدد 3 قطاعات بطول حوالى 70 كم، وجار العمل فى 6 قطاعات أخرى، والانتهاء من إنشاء وتوزيع عدد 24 منزلا بدويا بقرية أبوميلاد بسيدى براني، كما يجرى العمل ببرنامج مكافحة التصحر بمطروح.

مركز السيطرة

 وأشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى إلى أنه بالتعاون مع محافظة مطروح تم انشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ، وجار إنشاء عدد 2 عمارة سكنية بمدينة السلوم وإنشاء وحدة مرور وتراخيص برانى، وكذلك إنشاء استراحة مجلس مدينة برانى، ووحدة اصدار تراخيص المحال العامة بمركز مرسى مطروح، واستكمال مبنى وحدة القيادة بمجمع تراخيص ك 7 بمطروح، كما تم الانتهاء من  إنشاء وتطوير مراكز شباب غرب مطروح ومركز شباب نادى التحدى، وتطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمديرية الشباب والرياضة بمطروح. 

الخط الناقل وحوض التبريد

وأكد أنه جار إنشاء وتطوير مراكز شباب شرق مطروح، وتوريد وتركيب المصعد الخاص بمقر ديوان عام مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، كما تم الانتهاء من إنشاء الخط الناقل وحوض التبريد بقرية أم الصغير بمدينة سيوة، وتطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة الحمام وجار توريد وتركيب المعدات الكهروميكانيكال.

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جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي مطروح محافظ مطروح المشروعات الجاري تنفيذها 41 مشروع

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