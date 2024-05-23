700 خدمة صحية.. محافظ مطروح يتابع نتائج القوافل الطبية خلال مايو

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، نتائج فعاليات القوافل الطبية التي نظمتها مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، خلال شهر مايو الجاري منها تنظيم القافلة الطبية بقسم الرمد في المستشفى العسكري في الفترة من 15 وحتى 17 مايو الجاري.

وأوضح محافظ مطروح، أن القافلة أسفرت عن تقديم إجمالي 700 خدمة طبية منها 87 عملية وعمل عدد 309 نظارات طبية وتحويل عدد 17 حالة للعلاج بالقاهرة والثانية القافلة الطبية لذوي الهمم التي تم تنظيمها خلال الفترة من 19 و20 مايو.

وأسفرت عن تقديم إجمالي 677 خدمة منها 61 حالة جلدية، 66 حالة باطنة، 70 حالة أنف وأذن، و187 حالة عظام، 23 حالة أطراف صناعية، و21 حالة مسالك بولية، 34 حالة نفسية وعصبية، 16 حالة قلب، 20 حالة سمعيات، 290 صرف علاج، بالإضافة للسماعات والأجهزة التعويضية الجاري مراجعة استحقاقها.

وأكد محافظ مطروح أهمية تلك القوافل مع تقديم المحافظة لكل التيسيرات والدعم لأداء أعمالها على أكمل وجَّه، مثمنًا دور مؤسسة "مصر الخير" وكافة مؤسسات المجتمع بالتعاون مع جهود المحافظة في دعم والارتقاء بالخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

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