الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

700 خدمة صحية.. محافظ مطروح يتابع نتائج القوافل الطبية خلال مايو

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، نتائج فعاليات القوافل الطبية التي نظمتها مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، خلال شهر مايو الجاري منها تنظيم القافلة الطبية بقسم الرمد في المستشفى العسكري في الفترة من 15 وحتى 17 مايو الجاري. 

وأوضح محافظ مطروح، أن القافلة أسفرت عن تقديم  إجمالي 700 خدمة طبية منها 87 عملية وعمل عدد 309 نظارات طبية وتحويل عدد 17 حالة للعلاج بالقاهرة والثانية القافلة الطبية لذوي الهمم التي تم تنظيمها خلال الفترة من 19 و20 مايو.

وأسفرت عن تقديم إجمالي 677 خدمة منها 61 حالة جلدية، 66 حالة باطنة، 70 حالة أنف وأذن، و187 حالة عظام، 23 حالة أطراف صناعية، و21 حالة مسالك بولية، 34 حالة نفسية وعصبية، 16 حالة قلب، 20 حالة سمعيات، 290 صرف علاج، بالإضافة للسماعات والأجهزة التعويضية الجاري مراجعة استحقاقها.

وأكد محافظ مطروح أهمية  تلك القوافل مع تقديم المحافظة لكل التيسيرات والدعم لأداء أعمالها على أكمل وجَّه، مثمنًا دور مؤسسة "مصر الخير" وكافة مؤسسات المجتمع بالتعاون مع  جهود المحافظة في دعم والارتقاء بالخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

1000253874
1000253874
1000253872
1000253872
1000253868
1000253868
1000253864
1000253864
1000253866
1000253866
1000253870
1000253870
1000248624
1000248624
1000248612
1000248612
محافظ مطروح القوافل الطبية مؤسسة مصر الخير مديرية الصحة مطروح

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

محافظ مطروح يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية للجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية فى مركز "إعلام مطروح"

منطقة مطروح الأزهرية تناقش تطبيق مبادرة "براعم مصر الرقمية"

محافظ مطروح يشهد مؤتمر "التعاون الإنتاجي وأهميته" (صور)

أسماء الفائزين في لجنة حماية التراث الثقافي والطبيعي بمطروح

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح.. وانطلاق التصحيح غدا

تستهدف 5 آلاف مواطن.. انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية لبنك الشفاء بمستشفى مطروح العام

الأكثر قراءة

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

عاجل| "العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح