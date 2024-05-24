"تعليم مطروح" تشيد بنجاح المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة

قدم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الشكر إلى السيد مصطفي، المشرف العام على القوافل التعليمية، ناقلا له تحيات اللواء خالد شعيب، محافظ الأقليم، كذلك لخبراء المواد الدراسية ومقدمي البرامج التعليمية، لمشاركتهم الإيجابية في نجاح منظومة القوافل التعليمية، مما كان له عظيم الأثر في تحقيق طلاب الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي أقصى استفادة من خبرات المحاضرين.

_دعم العملية التعليميه

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن تلك القوافل تأتي في إطار استمرار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعم العملية التعليميه لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور بالإضافة لتدريب طلاب الثانوية على نظام الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة واطلاعهم على النقاط الفنية الهامة فى الورقة الامتحانية من خلال المراجعات النهائية وذلك قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة الشهر المقبل.

_القافلة التعليمية الثانية

جدير بالذكر أن القافلة التعليمية الثانية هذا العام يتم تنفيذها للعام الحادي عشر على التوالى بمحافظة مطروح بنجاح كبير وإشادة مستحقة من كافة الدوائر التنفيذية والشعبية والطلابية والإعلامية بالمحافظة.

لجنة عاجلة لمراجعة ترجمة امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية

وفي سياق أخر، كان قد كلف عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ترجمة امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، بعد تلقي غرفة العمليات شكوى من أحد أولياء الأمور بوجود ترجمة خاطئة في مادة العلوم.

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، بجولة مفاجئة لإدارة العلمين التعليمية شرق المحافظة، حيث تابع انتظام العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية في يومها الرابع وتأكد من توافر الأجواء المناسبة، وأدى الطلاب الامتحان في مادة العلوم في فترة واحدة لمدة ساعتين فقط.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث