الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة من وزارة الشباب تتفقد الملاعب والمنشآت بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، لجنة الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة  بحضور أسامة أبو علم، مدير إدارة التخطيط والمتابعة.

الخطة الاستثمارية

وناقش مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، مع لجنة الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، أعمال الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بمطروح، والخطة الإضافية العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

 وتفقدت اللجنة مجمع صالات الأنشطة وقاعة المؤتمرات والملعب الخماسي بمركز شباب مطروح، ومسرح مديرية الشباب والرياضة، لمتابعة سير العمل بهم.

وتستمر اللجنة في متابعة باقي الملاعب والمنشآت بالمحافظة وتفقدها على الطبيعة لحصر الاحتياجات التي تتطلبها تلك المنشآت، وتذليل جميع العقبات أثناء التنفيذ.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالاهتمام بالمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة مطروح.

الملاعب والمنشآت وزارة الشباب والرياضة وكيل شباب ورياضة مطروح حصر الإحتياجات مطروح

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