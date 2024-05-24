الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مرسى مطروح تواصل حملات النظافة استعدادًا لموسم الصيف

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، عن مواصلة العمل على قدمٍ وساق باستمرار الحملات المكبرة للنظافة العامة على الشواطئ والكورنيش في إطار استعدادات المدينة للموسم الصيفي السياحي، التي سوف تستقبل الملايين من المصطافين خلال أيام للاستمتاع بالشواطئ الساحرة والمياه الفيروزية والطبيعة الخلابة، طبقًا لتوجهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن جميع الإدارات تواصل العمل ليل نهار حتى تظهر المدينة في أبهى صورها خاصة بالمناطق السياحية الترفيهية على طول الكورنيش، التي يتوافر فيها الخدمات للمصطافين ومحبي المدينة الساحلية والتي تتمتع بمقومات سياحية هائلة، وجمال وسحر شواطئها، ومياها النقية ورمالها البيضاء.

استقبال موسم الصيف

وأشار جاب الله إلى تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتشديد على الاستعدادات المبكرة لكل أجهزة وإدارات المدينة لاستقبال موسم الصيف، بالتنسيق مع الجهات المعنية التنفيذية والأمنية، بجميع المناطق المطلة على الشواطئ، برفع كفاءة الخدمات التي تقدمها مدينة مرسى مطروح للمصطافين على الشواطئ.

وحذَّر رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين وضيوف المدينة بعدم ممارسة السباحة بالمناطق التي لا يوجد بها خدمات وفرق إنقاذ، وغير مسموح بالسباحة في المزارات السياحية علي البحر مثل حمام كليوباترا وصخرة ليلي مراد، هي فقط للزيارات والتقاط الصور التذكارية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، بمتابعة الاستعدادات المكثفة المبكرة لجميع الاجهزة بالمدينة لاستقبال موسم الصيف.

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