الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

26 لجنة تستقبل 4969 طالبًا بامتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية بمطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاستعدادات والجاهزية النهائية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لانطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية، حيث تستقبل ٢٦ لجنة امتحانية ٤٩٦٩ طالبا وطالبة غدا السبت بالتعليم الفني بكافة نوعياته، مع جاهزية كافة اللجان لانطلاق الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر. 

_امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية    

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن المديرية علي أتم الاستعداد  لانطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية، وأن ٤٩٦٩ طالبا سيؤدون الامتحانات غدا السبت منهم ٢٣٢٣ طالبا بشهادة التعليم الثانوي الصناعي وذلك أمام ٢١ لجنة ثلاث سنوات، ولجنة واحدة بنظام ٥ سنوات والخاصة بطلاب المدرسة النووية بالضبعة البالغ عددهم خمسة وسبعين طالبا، بينما يؤدي ٦٨٩ طالبا تعليم ثانوي زراعي الامتحان أمام ٥ لجان ويؤدي ١٨٩١ طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي التجاري  الامتحان أمام سبع لجان، بينما يؤدي ٦٦ طالبا تعليم ثانوي فندقي الامتحان أمام لجنة المدرسة الفنية الفندقية، وذلك من خلال 26 لجنة على مستوى المحافظة.

_غرفة العمليات الرئيسية

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية علي تواصل مستمر مع جميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع والفوري مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات، وذلك مع انطلاق ماراثون الامتحانات السبت المقبل.

_أعمال الامتحانات

وشدد شحاتة علي ضرورة تكاتف كافة الجهود التي تسهم في حسن سير أعمال الامتحانات وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب مشيرا  إلي ضرورة التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات…الخ)، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله كذلك عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك السيد رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

وأشار وكيل تعليم مطروح، الي أنه تم التشديد على ضرورة العمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام؛ ولضمان الخروج بامتحانات الدبلومات الفنية لبر الأمان.

امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية ٢٦ لجنة امتحانية ٤٩٦٩ طالبا وطالبة محافظ مطروح مطروح

مواد متعلقة

غدًا.. "صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقتى الظافر وأبوميلاد ببرانى

لجنة من وزارة الشباب تتفقد الملاعب والمنشآت بمطروح

وكيل صحة مطروح يتابع اجتماعات مسئولى الرصد استعدادا للمراجعة الخارجية

41 مشروعًا.. جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بمطروح يستعرض خطته الاستثمارية

"أوقاف مطروح" تستقبل 2000 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأولى بالرعاية

بدء تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في مطروح الأزهرية

700 خدمة صحية.. محافظ مطروح يتابع نتائج القوافل الطبية خلال مايو

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

الأكثر قراءة

عاجل| خطة أمنية لتأمين 52 ألف مشجع بمباراة الأهلى والترجى فى استاد القاهرة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

أثناء نومهم.. مصرع شقيقين وإصابة الأب إثر حريق فى منزل بكفر شكر

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية