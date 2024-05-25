السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل صحة مطروح يتابع انتظام خدمات الرعاية في وحدة النصر الصحية

وكيل صحة مطروح الدكتور
وكيل صحة مطروح الدكتور مبروك سالم خلال جولته

أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية لمتابعة منافذ تقديم الخدمات الصحية، اليوم السبت، حيث تم المرور على وحدة النصر الصحية غرب مطروح والتابعة لإدارة مطروح الصحية بحضور الدكتور إبراهيم دمرداش، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ريهام رفعت، مدير الإدارة الصحية بمطروح وهيام منشاوي، مدير ادارة المعامل بالمديرية. 

 تقديم خدمات الرعاية الأولية 

جاء ذلك للتأكد من انتظام العمل في تقديم خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بها، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وبحث احتياجات ومتطلبات التشغيل بالوحدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنافذ تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة. 

ووجَّه وكيل وزارة الصحة، الدكتورة ريهام رفعت مدير الإدارة الصحية بمطروح، بدعم الوحدة بعددٍ من كراسى الانتظار الثلاثية وعدد من المراوح؛ حرصًا على راحة المواطنين والفريق الطبى بالوحدة، وإلى هيام منشاوي مدير إدارة المعامل بالمديرية، بتشغيل معمل الوحدة ودعمه بالعدد المناسب من الفنيين وتوفير مستلزمات وكيماويات التشغيل وبصفة مستمرة. 

وجرى التنسيق المسبق بين كلا من وكيل وزارة الصحة والمهندس مدير شركة الكهرباء وفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ لإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب ضعف التيار الكهربائي، وانقطاعه المتكرر، ما يؤثر سلبًا على الأجهزة الطبية وجارٍ تنفيذ الحلول السريعة. 

وكيل صحة مطروح الدكتور مبروك سالم خلال جولته
وكيل صحة مطروح الدكتور مبروك سالم خلال جولته
وكيل صحة مطروح الدكتور مبروك سالم خلال جولته
وكيل صحة مطروح الدكتور مبروك سالم خلال جولته
وكيل صحة مطروح الدكتور مبروك سالم خلال جولته
وكيل صحة مطروح الدكتور مبروك سالم خلال جولته
وكيل صحة مطروح الدكتور مبروك سالم خلال جولته
وكيل صحة مطروح الدكتور مبروك سالم خلال جولته
وكيل صحة مطروح الدكتور مبروك سالم خلال جولته
وكيل صحة مطروح الدكتور مبروك سالم خلال جولته
وكيل صحة مطروح الدكتور مبروك سالم خلال جولته
وكيل صحة مطروح الدكتور مبروك سالم خلال جولته
وكيل صحة مطروح الدكتور مبروك سالم خلال جولته
وكيل صحة مطروح الدكتور مبروك سالم خلال جولته
وكيل وزارة الصحة بمطروح جولة ميدانية منافذ تقديم الخدمات الصحية وحدة النصر الصحية غرب مطروح

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