السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة مجند فى انقلاب سيارة شرطة على طريق "الإسكندرية- مطروح"

صورة من الحادث
صورة من الحادث

لقي مجند مصرعه وأصيب عميد شرطة إثر انقلاب سيارة شرطة على طريق الإسكندرية-مطروح أمام قرية الأحلام، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف، ونقلهما إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وفاة وإصابة

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي أشرف هاني محمد عبدالمنعم، 48 سنة، عميد شرطة "مصاب"، بالإضافة إلى المجند عمرو أحمد محمد عبدالباري "جثمان هامد".

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصاب ووضعه تحت الملاحظة الطبية، والتحفظ على جثمان المجند في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

وأكد مصدر طبي في صحة مطروح أنه فور تلقي بلاغ بالحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى العلمين النموذجي، موضحا أن الحادث أسفر عن إصابة عميد شرطة ووفاة مجند، بالإضافة إلى مجند آخر بدون إصابات ظاهرية ورفض النقل. 

وفي سياق آخر، كان قد تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الاجتماعات النهائية لمسئولى التطعيمات والترصد بإدارات النجيلة وبراني والسلوم لوضع اللمسات النهائية لمراجعة الملفات الخاصة بالوثائق الخاصة بترصد الحمى والطفح الجلدي والاستعداد للمراجعة الخارجية لمنظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور شادي صلاح الدين شاهين، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية مسئول التطعيمات والترصد، والدكتور محمد طالب، مدير إدارة النجيلة، ومدير مستشفى النجيلة المركزي الدكتور محمود أبوزيد، نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي، ومسئول الترصد بالمستشفى، ومحمد مصطفى، مشرف الوزارة ومسئول البرنامج الموسع للتطعيمات. 

- الهيكل التنظيمى

وتضمن الاجتماع مراجعة الهيكل التنظيمى والبيانات الديمغرافية وتحليل بيانات الترصد والمؤشرات والمعدلات، وكذا مراجعة نسب التغطية للتطعيمات الروتينية وحركة الطعوم الشهرية وطريقة حفظ الطعوم بسلسلة التبريد، وخطة انقطاع التيار الكهربي.

مستشفى العلمين والنموذجي مصرع مجند اصابة عميد شرطة طريق الإسكندرية مطروح إجراء الفحوصات الطبية

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