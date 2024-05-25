السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أزهرية مطروح": انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية.. والإعدادية خلال ساعات

أزهرية مطروح
أزهرية مطروح

أكد الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية، وجاري أعمال رصد الدرجات، على أن ينتهي تصحيح الشهادة الإعدادية خلال ساعات.

_اعمال التصحيح والمراجعة

جاء ذلك خلال تفقد مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية لمقار التصحيح بمعهدي (مطروح النموذجي - الدكتور عبد الحليم محمود)، للاطمئنان على أعمال التصحيح والمراجعة، وتوفير الخدمات اللازمة للمصحيحين مشددا على توخي الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابة قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب.

_الشهادة الابتدائية

جدير بالذكر أن عدد طلاب إتمام الشهادة الابتدائية 1830 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد طلاب إتمام الشهادة الإعدادية 1345 طالبًا وطالبة، موزعين على 41 لجنة مشتركة،  فيما بلغ عدد طلاب إتمام شهادات القراءات 72 في لجنة واحدة.

وفي سياق أخر، كان قد اجتمع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الأربعاء الماضي، مع منسقي مبادرة براعم مصر الرقمية، بديوان عام المنطقة الأزهرية، لمناقشة خطة واستعدادات المنطقة لتنفيذها وتحقيق الهدف منها.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، ومنسق المبادرة أحمد الحفيان، مدير إدارة المعلومات بالمنطقة، وسيد علي، مشرف الإدارات التعليمية للمشروع.

تناول اللقاء استعدادات المنطقة لتنفيذ مبادرة براعم مصر الرقمية لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، والذي ينفذهما الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس المنطقة لخطة المنسقين واستعدادهم للمشروع، وأشاد بجهودهم المبذولة لتحفيز الطلاب وتشجيعهم للمشاركة، والحرص على إتمام اعمال التسجيل للطلاب، والتغلب على العراقيل والصعوبات رغم ضيق الوقت، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرة التى تساهم فى إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، مؤكدا على دعمه الكامل لهم، متمنيا التوفيق والسداد لجميع الطلاب.

أزهرية مطروح
أزهرية مطروح
أزهرية مطروح
أزهرية مطروح
أزهرية مطروح
أزهرية مطروح
أزهرية مطروح
أزهرية مطروح
أزهرية مطروح
أزهرية مطروح
مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية منطقة مطروح الأزهرية الابتدائية والإعدادية اعمال التصحيح والمراجعه مطروح

مواد متعلقة

منطقة مطروح الأزهرية تناقش تطبيق مبادرة "براعم مصر الرقمية"

الأكثر قراءة

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

سفاح التجمع الخامس.. القصة الكاملة لنهاية لغز "غرفة الموت"

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا

تفنيد أكاذيب الاحتلال.. لماذا لا تُدخل إسرائيل المساعدات إلى غزة من خلال معابرها الستة؟