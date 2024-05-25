"أزهرية مطروح": انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية.. والإعدادية خلال ساعات

أكد الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية، وجاري أعمال رصد الدرجات، على أن ينتهي تصحيح الشهادة الإعدادية خلال ساعات.

_اعمال التصحيح والمراجعة

جاء ذلك خلال تفقد مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية لمقار التصحيح بمعهدي (مطروح النموذجي - الدكتور عبد الحليم محمود)، للاطمئنان على أعمال التصحيح والمراجعة، وتوفير الخدمات اللازمة للمصحيحين مشددا على توخي الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابة قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب.

_الشهادة الابتدائية

جدير بالذكر أن عدد طلاب إتمام الشهادة الابتدائية 1830 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد طلاب إتمام الشهادة الإعدادية 1345 طالبًا وطالبة، موزعين على 41 لجنة مشتركة، فيما بلغ عدد طلاب إتمام شهادات القراءات 72 في لجنة واحدة.

وفي سياق أخر، كان قد اجتمع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الأربعاء الماضي، مع منسقي مبادرة براعم مصر الرقمية، بديوان عام المنطقة الأزهرية، لمناقشة خطة واستعدادات المنطقة لتنفيذها وتحقيق الهدف منها.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، ومنسق المبادرة أحمد الحفيان، مدير إدارة المعلومات بالمنطقة، وسيد علي، مشرف الإدارات التعليمية للمشروع.

تناول اللقاء استعدادات المنطقة لتنفيذ مبادرة براعم مصر الرقمية لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، والذي ينفذهما الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس المنطقة لخطة المنسقين واستعدادهم للمشروع، وأشاد بجهودهم المبذولة لتحفيز الطلاب وتشجيعهم للمشاركة، والحرص على إتمام اعمال التسجيل للطلاب، والتغلب على العراقيل والصعوبات رغم ضيق الوقت، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرة التى تساهم فى إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، مؤكدا على دعمه الكامل لهم، متمنيا التوفيق والسداد لجميع الطلاب.

أزهرية مطروح

أزهرية مطروح

أزهرية مطروح

أزهرية مطروح