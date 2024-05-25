السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم مطروح": هدوء وانضباط بأول أيام امتحانات الدبلومات الفنية

تعليم مطروح
تعليم مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن ٤٩٦٩ طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية أدوا امتحان اليوم الأول بالمحافظة في مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف الساعة، والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف الساعة، وسط أجواء هادئة وانضباط والتزام من كل المشاركين في العملية الامتحانية داخل 26 لجنة. 

_ رؤساء اللجان

وتواصل وكيل صحة مطروح مع رؤساء اللجان من داخل غرفة العمليات، للاطمئنان على وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان فى مواعيدها المحدده سلفا، مطالبا كل رؤساء اللجان بتوفير الأجواء الهادئة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء الامتحان بكل سهولة ويسر. 

_ غرفة العمليات

وأوضح شحاتة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتأكد من توافر كل التجهيزات اللوجستية داخل كل اللجان وتذليل كل العقبات التى قد تعوق سير العملية الامتحانية مع تسخير كل الإمكانات لتوفير مناخ تربوي مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحان، مشيرًا إلى أن اللجان مؤمنة بشكل كامل بمعرفة الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة المعنية مع الالتزام الكامل بالضوابط الامتحانية الوزارية.

_ ٢٤ استراحة

أكد وكيل تعليم مطروح أن المديرية أعدت ٢٤ استراحة حكومية مجهزة على أكمل وجه بالإدارات التعليمية لضمان توفير إقامة مريحة ولائقة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

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