قافلة طبية مجانية بمنطقة "الظافر" فى برانى غرب مطروح

انطلقت اليوم السبت فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بمحافظة مطروح، بمنطقة الظافر التابعة للإدارة الصحية بمدينة براني.

_ مظلة الحماية الاجتماعية

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا.

_ التخصصات الطبية

أكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جرى إعداد وتجهيز كل ما يخص أعمال القافلة لخدمة الأهالي بمنطقتى الظافر اليوم وسيتم انطلاق القافلة غدا في منطقة أبوميلاد بمركز برانى، مشيرا إلى أن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، حيث تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة– الجراحة- الأسنان- وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحي) بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة الي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وفي سياق آخر، كان قد تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الاجتماعات النهائية لمسئولى التطعيمات والترصد بادارات النجيلة وبراني والسلوم لوضع اللمسات النهائية لمراجعة الملفات الخاصة بالوثائق الخاصة بترصد الحمى والطفح الجلدي والاستعداد للمراجعة الخارجية لمنظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور شادى صلاح الدين شاهين، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية مسئول التطعيمات والترصد، والدكتور محمد طالب، مدير إدارة النجيلة ومدير مستشفى النجيلة المركزي، الدكتور محمود أبوزيد، نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي ومسئول الترصد بالمستشفى، ومحمد مصطفى، مشرف الوزارة ومسئول البرنامج الموسع للتطعيمات.