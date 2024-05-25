صحة مطروح: تدريب 20 عاملًا بمراكز المعلومات على برنامج "Cyber Security"

تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أعمال البرنامج التدريبي "Cyber Security"، المنعقد بمركز معلومات المديرية لمدة 5 أيام، وذلك تحت إشراف ربيع عيسى، مدير مركز معلومات المديرية.

وأوضح وكيل صحة مطروح أنه تم تدريب 20 متدربًا من العاملين بمراكز معلومات المديرية والمستشفيات والإدارات الصحية تدريبًا عمليًا ونظريًا، وقام بالتدريب مهندس مينا سمير، مدير مركز معلومات مديرية الصحة بقنا.

برامج تدريبية دورية

وأوضح "سالم" أن البرنامج يُعد أحد البرامج المدرجة بخطة المركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة، بالتعاون والتنسيق مع مركز معلومات المديرية، وسيتم عقد مثل هذه البرامج التدريبية دوريًا.

وقدَّم وكيل صحة مطروح الشكر إلى اللواء أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، وإلى مركز معلومات المديرية، والمدربين والمتدربين، تقديرًا لمجهوداتهم وتعاونهم لإنجاح البرنامج التدريبي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الصحة، متمثلة في مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والإحصاء، برفع كفاءة العاملين بوزارة الصحة والسكان في مجال تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية الصحية والإحصاء، نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الطبية المقدمة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.