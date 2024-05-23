الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تموين الإسكندرية" تشن حملات موسعة لمراقبة أسعار السلع بالأسواق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أصدر المهندس أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق.  

تموين شرق

فقد قامت إدارة تموين شرق برئاسة الأستاذ فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار  بحملة على  الأسواق والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سلع غذائية بدون فواتير وتم مصادره ٥٢٠ كيس مكرونة زنة الكيس٤٠٠جم، ١٩٠ كيس ارز عبوة الكيس واحد  كجم، ٢٠ كيس مكرونة زنة الكيس واحد كجم، و٤٠ كيلو سكر زنة الكيس واحد كجم، و٥٠ كيلو دقيق زنة الكيس واحد كجم.

كما تم تحرير محضر ادارة منشأة غذائية بدون ترخيص وتحرير عدد ٣ محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية والأسماك وتحرير عدد ٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية سارية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وأصدر المهندس أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة بالرقابة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية لضبط المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة الأستاذ رضا حسن مدير الإدارة وإشراف الأستاذ أحمد هيبة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة على نطاق الإدارة  والتى أسفرت عن ضبط أحد ثلاجات حفظ الجبن بحيازتها  عدد ٧٤  صفحية جبن ابيض منتخفة وبها صدأ وغير صالحة للاستهلاك الادمي زنة الصفيحة الواحدة ٢٠ كجم باجمالي ١٤٨٠ كجم، وعدد ١٠ قرص جبن تركي زنة القرص الواحد ١٠ كجم باجمالي ١٠٠ كجم بها تعفن وغير صالحة للاستهلاك الادمي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة الأستاذ محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له  بحملة على الأسواق والتى أسفرت عن ضبط سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية وتم تحريز ومصادرة الأصناف والكميات عدد ٣٦ تذكرة كيك وكاستر منتهية الصلاحية وعدد ٩٦ قطعة جبن مثلثات منتهية الصلاحية وعدد ٢٠ كجم عسل اسود منتهية الصلاحية وعدد ٣ زجاجات مشروب شربات منتهية الصلاحية وعدد ١٣ علبة كريم كراميل منتهية الصلاحية وعدد ٣ علبة كركدية منتهية الصلاحية وعدد ٤٨ قطعة بسكويت منتهية الصلاحية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

تموين الإسكندرية السلع الغذائية تموين شرق والتجارة الداخلية وزارة التموين

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