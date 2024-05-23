كسر مفاجئ بماسورة عمومية وراء انقطاع المياه غرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن انقطاع المياه عن 3 مناطق غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ بماسورة مياه قطرها 1000 مم، ويتم إصلاحها اليوم الخميس في الساعة 3 عصرًا.

وقالت الشركة في البيان، إنها تحذر عملاءها بانقطاع مياه الشرب في مناطق الكيلو 21 وأبويوسف والهانوفيل، وذلك بسبب كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه والذي يبلغ قطره 1000 مم المغذي لرافع منطقة الذراع البحري، ما يؤدي إلي ضعف وانقطاع المياه عن المناطق المذكورة ويتم الإصلاح الساعة 3 عصرًا، وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من الإصلاح وتهيب الشركة بعملائها لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كان قد تسبب كسر ماسورة المياه العمومية في منطقة محرم بك بالإسكندرية، في تعطل الحركة المرورية على محور المحمودية، وجرى الدفع برجال الحماية المدنية بالتعاون مع شركة المياه لشفط وإزالة المياه.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بكسر الماسورة العمومية بمحور المحمودية، ما أدى إلي تعطل حركة المرور.

انتقال رجال الشرطة

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها ورجال المرور ومسئولو شركة المياه إلي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين كسر الماسورة العمومية التي تبلغ قطرها 1000 بوصة ما تسببت في إغراق الشوارع بالمياه، وجار إزالة المياه من الشارع وتسهيل حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.

كانت قد تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية بلاغًًا يفيد بوجود كسر ماسورة مياه رئيسية (قطر 1000 مم) بشارع سليمان يسري أمام بنك الدم بمنطقة كوم الدكة بنطاق حى وسط.

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الفور، جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتوجه إلى مكان الكسر والتعامل الفوري مع جميع التداعيات.

وانتقلت جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة إلى مكان الكسر، وتم غلق مصدر تسرب المياه وبدأت عمليات الإصلاح على الفور وسوف تنتهي خلال ساعات، وتم توجيه الحركة المرورية بالطريق لعدم حدوث تكدس مروري بالمنطقة.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ تم دفع عدد من تانكات مياه شرب إلى جميع المرافق المهمة والحيوية التي يمكن أن تتأثر بانقطاع المياه إلى حين إتمام الإصلاح.

وتابع اللواء محافظ الإسكندرية أعمال إصلاح الكسر المفاجئ، مشددًا على جميع الجهات المعنية سرعة الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح بالمنطقة وإعادة الشىء لأصله لعودة السيولة المرورية.