الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائبة ولاء التمامى تترأس اجتماع لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات عمال مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات مصر برئاسة النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماعا، اليوم، وتناول الاجتماع العديد من القضايا الخاصة بالهجرة والحفاظ على حقوق العامل المصري.

وناقش الاجتماع هجرة العمالة للدول الأوروبية، وبحث إنشاء صندوق التعويضات لأي دولة تحدث فيها مشكلة تخص العمالة المصرية، بالإضافة إلى بحث حل مشاكل العمالة المصرية والحفاظ على حقوق العامل المصري وإعداد برامج للتدريب والتثقيف.

وأوضحت النائبة ولاء التمامي، بحضور محسن محمد آش الله، وأشارت النائبة ولاء التمامي، أنه سيتم تحديد مهام كل عضو داخل اللجنة والعمل على زيادة الوعي بين الشباب، وبحث مشاكلهم التي تؤدي إلى الهجرة غير الشرعية.

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أهمية التواصل مع الجاليات في الخارج لدراسة مشاكل العامل المصري

ولفتت التمامي، إلى أهمية التواصل مع الجاليات في الخارج، لدراسة مشاكل العامل المصري ومحاولة إيجاد حلول لها.  وضرورة وضع كنترول مباشر على شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج ومراقبة العقود، وعمل تأمين صحي لأسر العاملين بالخارج وتقديم خدمات طيبة بتخفيضات وخصومات كثيرة، وكذلك العمل على تكثيف الندوات الثقافية والدورات التدريبية للراغبين للعمل بالخارج.

ونوهت ولاء التمامي، بترحيب السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بمشاركة اتحاد العمال في أنشطة رعاية المصريين تأكيدًا لدوره الوطني لخدمة الوطن، فهذه المبادرة تستهدف دعم جهود الدولة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.

من جهته لفت محسن آش الله، أن العامل المصري مفضل عن غيره من الجنسيات، الأخرى خاصة في دول الخليج العربي.

و قال "آش الله"، يجب علينا أن نعد هذا المنتج الجيد من العمالة الماهرة عن طريق تكثيف برامج التدريب المهني مع شمولهم التأمين الأجتماعي الإجباري عن طريق السفارات والقنصليات المصرية، بجانب منح راغبي السفر برامج معرفية بقوانين العمل والظروف الحياتية داخل الدول المستقبلة للعمالة.

لجنة سكرتارية الهجرة نقابات مصر النائبة ولاء التمامي لجنة القوى العاملة صندوق التعويضات

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