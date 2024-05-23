وزارة الشباب تستجيب لطلب برلمانية بتطوير وتأهيل مراكز شباب البحر الأحمر

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتطوير ورفع كفاءة الملعب الخماسي بمركز شباب سفاجا، وتم بالفعل وصول النجيلة وبدء أعمال التطوير بأرضية الملعب، استجابة لطلبات الإحاطة المقدمة من النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بشأن رفع كفاءة الملاعب بمحافظة البحر الأحمر.

لجنة من الشباب والرياضة بمجلس النواب

وقالت حارص، إنها تقدمت بطلب إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن إحلال وتجديد العديد من الملاعب، والانتهاء من الإنشاءات المتبقية، وعلى إثر هذا تم تشكيل لجنة من الشباب والرياضة بمجلس النواب، لعمل زياره ميدانيه لمحافظه البحر الأحمر للمرور على المراكز والنوادي ومعاينتها على أرض الواقع، وذلك رفقة النائبة إيلاريا.

مركز شباب سفاجا

وخلال اليوم الثاني من الزيارة، قامت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، بمعاينة مركز شباب سفاجا، وعدد من النوادي الأخرى، وأقرت حاجة الملعب بالفعل لتطوير الأرضية.

تطوير الملاعب حفاظًا على سلامة الشباب

ووجهت عضو مجلس النواب خالص الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، على سرعة استجابته، وحرصه على تطوير الملاعب حفاظًا على سلامة الشباب، كما توجهت أيضًا بالشكر إلى الدكتور محمود حسين وجميع أعضاء الوفد المشارك في الزيارة من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

المتنفس للشباب

أكدت أنها ستحرص على متابعة تطوير باقي النوادي، لاسيما أن هذه النوادي هي المتنفس للشباب من أجل إخراج طاقاتهم بشكل إيجابي.