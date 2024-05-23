الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة الشباب تستجيب لطلب برلمانية بتطوير وتأهيل مراكز شباب البحر الأحمر

إيلاريا سمير خلال
إيلاريا سمير خلال متابعة أعمال تطوير الملاعب

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتطوير ورفع كفاءة الملعب الخماسي بمركز شباب سفاجا، وتم بالفعل وصول النجيلة وبدء أعمال التطوير بأرضية الملعب، استجابة لطلبات الإحاطة المقدمة من النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بشأن رفع كفاءة الملاعب بمحافظة البحر الأحمر.

txt

"شباب النواب" توصي بإضافة 210 ملايين جنيه لاعتمادات الأكاديمية الوطنية للتدريب

txt

رياضة النواب توافق على موازنة ديوان وزارة الشباب.. وتوصى بـ5 مليارات جنيه للخطة الاستثمارية

لجنة من الشباب والرياضة بمجلس النواب

وقالت حارص، إنها تقدمت بطلب إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن إحلال وتجديد العديد من الملاعب، والانتهاء من الإنشاءات المتبقية، وعلى إثر هذا تم تشكيل لجنة من الشباب والرياضة بمجلس النواب، لعمل زياره ميدانيه لمحافظه البحر الأحمر للمرور على المراكز والنوادي ومعاينتها على أرض الواقع، وذلك رفقة النائبة إيلاريا.

مركز شباب سفاجا

وخلال اليوم الثاني من الزيارة، قامت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، بمعاينة مركز شباب سفاجا، وعدد من النوادي الأخرى، وأقرت حاجة الملعب بالفعل لتطوير الأرضية.

تطوير الملاعب حفاظًا على سلامة الشباب

ووجهت عضو مجلس النواب خالص الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، على سرعة استجابته، وحرصه على تطوير الملاعب حفاظًا على سلامة الشباب، كما توجهت أيضًا بالشكر إلى الدكتور محمود حسين وجميع أعضاء الوفد المشارك في الزيارة من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

المتنفس للشباب 

أكدت أنها ستحرص على متابعة تطوير باقي النوادي، لاسيما أن هذه النوادي هي المتنفس للشباب من أجل إخراج طاقاتهم بشكل إيجابي.

مجلس النواب محافظة البحر الأحمر وزير الشباب والرياضة الملعب الخماسي سفاجا

مواد متعلقة

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

"شباب النواب" توصى بدعم حكومى لسد احتياجات مراكز المنيا من العمالة

"رياضة النواب" تتفقد المنشآت الشبابية بسفاجا والمدينة الرياضية بالغردقة

النائبة إيلاريا حارص تصطحب وفد "شباب ورياضة النواب" لمعاينة مراكز وأندية البحر الأحمر

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

رياضة النواب: "الناس زهقوا من عدم صيانة الملاعب"

رئيس "رياضة النواب": شركة المدن تواجه اتهامات بالفساد

"كل من أهدر المال العام سيحاسب".. رياضة النواب تستدعي وزير الشباب ورئيس شركة المدن

الأكثر قراءة

عاجل|مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

عاجل|إعلان نتيجة صفوف النقل الترم الثانى بالقاهرة فى هذا الموعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح