الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في مؤتمر جماهيري بسوهاج.. "حماة الوطن": مصر دعمت القضية الفلسطينية طوال تاريخها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور مختار همام، اندوة عن جهود الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ.

وقال الدكتور مختار همام، في كلمته، “إننا نمر في منطقة الشرق الاوسط بظرف طارئ من تحديات في ظل الحرب الإسرائيلية الهمجية علي قطاع غزة، ونؤكد كحزب حماة الوطن بسوهاج عن دعمنا الكامل للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة المعنية ونساند جهودها الواضحة والبناءة  في العمل على وقف هذة الحرب”.

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وقف إطلاق النار 

أضاف همام أن مصر دعمت القضية الفلسطينية منذ النكبة حتى وقتنا هذا وما زالت تقدم كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل الوصول لحل يتمثل في  وقف إطلاق النار وإعمار قطاع غزة ًوانسحاب الجانب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة بما فيها رفح الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل عام 1967.

أكد أن مصر دافعت بقوة وجعلت القضية الفلسطينية بؤرة اهتمامها منذ الانتداب البريطانى، وارتوت الأراضى الفلسطينية بدماء المصريين والفلسطينيين دفاعا عن الأراضى والمقدسات، وما زال الدور المصرى مستمر فى دعم إخوتنا فى فلسطين إلى أن يحل السلام ويتم الوصول إلى حل الدولتين.

السياسة العامة للحزب

وقال إن هذا اللقاء يأتى ضمن السياسة العامة للحزب برئاسة الفريق جلال الهريدى واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفى الأمين العام المساعد للحزب وأمين التنظيم للتوعية السياسية والتثقيفية للمواطن.

وثمن الدكتور هانى الشريف، المتخصص في الشأن العسكري الدور المصري، في إيجاد حلول شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الهدف الأساسي لكل الرؤساء المصريين هو الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأشار إلى دعمً القيادة المصرية للقضيةالفلسطينية، حيث أن ارتباط مصر بالقضية هو ارتباط دائم تمليه اعتبارات الأمن القومى والتاريخ.

وعبر الدكتور ممدوح محمد حسن، أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية الآداب جامعة سوهاج عن الدور التاريخى لمصر فى دعم القضية الفلسطينية، حيث دافعت مصر بكل ما تملك من أدوات دبلوماسية وقوة عسكرية من أجل الدفاع عن الأراضي الفلسطينية وإنهاء هذا الصراع وما زالت مصر تواجه كل التحديات لكى تصل إلى حل عادل لهذه القضية.

حزب حماة الوطن محافظة سوهاج الدولة المصرية القضية الفلسطينية منطقة الشرق الأوسط

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