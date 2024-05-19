الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب حماة الوطن ينظم ندوة عن جهود مصر فى دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

ندوة حزب حماة الوطن
ندوة حزب حماة الوطن

نظم حزب حماة الوطن ندوة عن جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ، وهذا انطلاقًا من أهمية التثقيف المعرفي، وجاءت الندوة بحضور قيادات الحزب وعدد من الباحثين في الشأن العربي والإسرائيلي.

وقال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب يستهدف من خلال الندوة أن يعرف الناس الجهود التي قامت بها الدولة المصرية والحكومة تجاه القضية الفلسطينية، وموقف الشعب المصري وتضامنه مع الأشقاء في قطاع غزة، ورفض المصريين كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل.

وأضاف الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب حماة الوطن، أنه كان لزالمًا على الحزب أن يتخذ عدة مسارات من أجل التعامل مع ما يحدث في غزة سواء بعقد ندوات بمحافظات الجمهورية، وإرسال الحزب لعشرات المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

حماة الوطن دعم القضية الفلسطينية أحمد العطيفي اللواء أحمد العوضي

الأكثر قراءة

محمد مخبر رئيسًا مؤقتًا لإيران عقب تحطم مروحية "رئيسى" ووفاته

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

"القاهرة الإخبارية": بعض جثث طائرة "رئيسى" احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 مايو 2024 بالبنوك

شديد الحرارة نهارًا.. حالة الطقس اليوم الإثنين 20-5-2024 فى مصر ودرجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا