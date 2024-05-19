حزب حماة الوطن ينظم ندوة عن جهود مصر فى دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

نظم حزب حماة الوطن ندوة عن جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ، وهذا انطلاقًا من أهمية التثقيف المعرفي، وجاءت الندوة بحضور قيادات الحزب وعدد من الباحثين في الشأن العربي والإسرائيلي.

وقال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب يستهدف من خلال الندوة أن يعرف الناس الجهود التي قامت بها الدولة المصرية والحكومة تجاه القضية الفلسطينية، وموقف الشعب المصري وتضامنه مع الأشقاء في قطاع غزة، ورفض المصريين كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل.

وأضاف الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب حماة الوطن، أنه كان لزالمًا على الحزب أن يتخذ عدة مسارات من أجل التعامل مع ما يحدث في غزة سواء بعقد ندوات بمحافظات الجمهورية، وإرسال الحزب لعشرات المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.