الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

النائبة ولاء التمامى تحذر من مغبة إقدام الاحتلال على اجتياح رفح: "سيدفع بالمنطقة لكارثة"

النائبة ولاء التمامى
النائبة ولاء التمامى

حذرت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، من مغبة إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح رفح، قائلة إن هذا سيدفع بالمنطقة لكارثة تطال مئات الآلاف من الفلسطينيين.

ولفتت عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية لها اليوم، إلى التهديدات الموجهة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المناطق الشرقية لمدينة رفح تمهيدًا لاجتياحها، محذرة من تداعيات وخطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح هذه المنطقة المكدسة بالسكان.

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ضرب رفح سيدفع لمذبحة

وطالبت عضو مجلس النواب حكومة الاحتلال بالانصياع للجهود المصرية  بوقف إطلاق النار، والعودة للتهدئة، قائلة إن ضرب رفح سيدفع لمذبحة وتداعياته لن تكون مقبولة على الإطلاق.

كما طالبت المجتمع الدولى بكل فئاته بضرورة ممارسة أشد أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن هذا العدوان الخطير، والاستجابة للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق هدنة بين حماس والحكومة الإسرائيلية وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

واختتمت النائبة ولاء التمامى أن المنطقة مقبلة على انفجار كبير حال نفذت حكومة الاحتلال تهديداتها، مشيرًا إلى أن مصر والقيادة السياسية بذلت ولا تزال جهودًا مضنية لوقف إطلاق النار.

وسبق أن أكدت مصر أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وطالبت مصر إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار.

كما أكدت مصر استمرار اتصالاتها على مدار الساعة مع كل الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.

الإحتلال الإسرائيلي رفح مصر مجلس النواب وقف إطلاق النار

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