وكيل صحة الشيوخ: لقاء السيسى مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية رسالة بمواصلة مصر دورها الحضارى

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس أمناء مكتبة الاسكندرية، في غاية الأهمية وجاء في وقته تمامًا لتأكيد اعتزاز القيادة السياسية المصرية بالدور الحضاري والتنويري لمصر ومواصلة مكتبة الاسكندرية دورها الإشعاعي في العالم كله.

نشر وتعميق المعرفة والعلم

وأضاف النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء أهمية الدور القيم الذي تقوم به المكتبة، في نشر وتعميق المعرفة والعلم، وكذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي، بما يدعم الحوار بين الحضارات ويُعمق الفهم المُشترك والتعايش بين الشعوب، وتكريس مبادئ المواطنة، باعتباره الأساس لحماية النسيج المجتمعي، مؤكدًا ضرورة أن تُكمل المكتبة الرسالة التي تؤديها مصر في بناء الجسور بين الثقافات، وفي إرساء السلام والتنمية.

وأشار وكيل صحة الشيوخ، إلى أن مصر صاحبة دور حضاري كبير على مدى التاريخ والثقافة المصرية وقد أغنت وأثرت العالم كله ودفعته للنور، ومصر تحت قيادة السيسي حريصة على مواصلة هذا الدور بكل قوة وبناء الجسور وحوار الحضارات بين الشعوب.

وتابع د.خضير، أنه وطوال العشر سنوات الماضية استطاعت مصر وبتوجيهات السيسي ان تؤصل لثقافة المواطنة ونبذ العنف والإرهاب والمغالاة في كل مظاهر الحياة، باعتبار أن مصر ومنذ فجر التاريخ تقوم على عنصرين رئيسيين هما المسلمين والأقباط.

تعزيز ثقافة الحوار

واختتم وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن لقاء السيسي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، رسالة بمواصلة مصر ودورها وتعزيز ثقافة الحوار والاهتمام بالقراءة وصناعة المعرفة والدخول للمستقبل بوعي تام.