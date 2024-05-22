هلالي: لقاء الرئيس مع أمناء مكتبة الإسكندرية عكس اهتمامه بتنوير النشء والشباب

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة، يأتي انطلاقا من إيمانه الكامل بمحورية دورها في نشر العلم والمعرفة وتعميق منظومة الوعي، إذ تتكامل جهودها مع مساعي الدولة -في هذا الإطار-لبناء الجسور بين الأمم والحضارات، وفي تأكيد مفاهيم التعددية والسلام والحوار والتفاهم، مشيرة إلى أن توجيه الرئيس للمكتبة بضرورة استكمال تلك الرسالة يسهم في ترسيخ دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين ثقافات العالم، وبما يحقق أهدافها كنافذة لمصر على العالم ونافذة للعالم على مصر وثقافتها الثرية وتاريخها الممتد.

أفكار وأنشطة مبتكرة

وأضافت "هلالي"، أن تأكيد الرئيس على حرص الدولة تقديم المكتبة لأفكار وأنشطة مبتكرة، وأن تعمل على تعميق الاهتمامات العلمية والثقافية بين الشباب، واكتشاف الموهوبين من الأطفال، يبرز اهتمامه بتنوير عقول النشء وخلق أجيال قادرة على الفهم والابتكار ومواكبة التطورات التى يشهدها العالم الآن، وحتى تكون حائط صد لأي فكر ظلامي يسعى لاستقطابهم، وهو ما يعكس مدى إدارك القيادة السياسية لتلك الفئة العمرية الهامة والتي تمثل نواه خصبة لأصحاب الفتن ومن ثم هناك ضرورة لتوظيف كافة كافة العناصر والمؤسسات الفاعلة بالدولة للمساهمة في صناعة الوعي على الفكر الصحيح وكيفية تربية نشء مستنير.

ترسيخ دور المكتبة

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس بأعضاء مكتبة الإسكندرية عكس اهتمامه بترسيخ دورها في تبسيط العلوم باستخدام أساليب تكنولوجية مبتكرة، وتعظيم الهوية الوطنية بدعم ثقافة الإبداع والابتكار على المستوى العلمي والتقني والفني، لا سيما في ظل الدعم الذي تحظى به المشروعات الثقافية الهادفة إلى رؤى مبتكرة وفعالة لدعم الشباب والنشء باعتبارهما أساسا لحماية النسيج المجتمعي، مطالبة بأهمية تفعيل توجيهات الرئيس من خلال برامج تخاطب كافة الشرائح المجتمعية من الشباب والأطفال لتحفيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية وتعزيز أطر التعاون مع الجهات التعليمية بالدولة لتعميق دور المكتبة.

تفاصيل اللقاء

وقالت "هلالي"، إن ما شهده اللقاء من الحديث حول الأوضاع الدولية والإقليمية، والحديث عن الدور المحوري الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، ولإنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، جاء بالتزامن مع إعلان المكتبة أنها بصدد تنظيم منتدى دولي للسلام والتسامح تحت رعاية الرئيس السيسي، وهو يبرز حرص الدولة على توظيف كافة مؤسساتها في ترسيخ ثقافة السلام الذي تؤمن به كعنصر أساسي لمستقبل أكثر استقرارا وأمنا للإقليم والعالم، واستكمالا لدور مصر في وقف نزيف الدم بالقطاع، والإسهام الإيجابي المتواصل في دفع جهود تسوية الأزمات بالمنطقة.