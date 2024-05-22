الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادي بـ"المؤتمر": لقاء السيسي بمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يعكس رؤيته الحكيمة لتعزيز العلم والثقافة

القبطان محمود جبر
القبطان محمود جبر

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجلس أمناء جامعة الإسكندرية، يعكس الرؤية الثاقبة والرائدة للقيادة الحكيمة لتعزيز التعليم والثقافة كأساس للتقدم والتطور.


وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن اللقاء يستهدف تفعيل دور مكتبة الإسكندرية كجسر حضاري يربط بين مصر وباقي دول العالم، وتعزيز الحوار الثقافي وتعزيز الروابط الإنسانية بين مختلف الثقافات والشعوب.


وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المكتبة كمركز للمعرفة والثقافة، تعتبر ركيزة أساسية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين شعوب العالم. 

 إحدى أهم المنابر


ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن جامعة الإسكندرية بمكتباتها ومراكزها الثقافية تشكل إحدى أهم المنابر التي تسهم في نشر الثقافة المصرية في مختلف أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه تفتح النوافذ أمام ثقافات العالم لتعزيز التفاهم المتبادل وبناء جسور التواصل.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى تأكيد الرئيس السيسي على دور مكتبة الإسكندرية في دعم الحوار بين الحضارات وتعميق الفهم المُشترك والتعايش بين الشعوب، والعمل على تكريس مبادئ المواطنة باعتباره الأساس لحماية النسيج المجتمعي، وأن تُكمل المكتبة الرسالة التي تؤديها مصر في بناء الجسور بين الثقافات وفي إرساء السلام والتنمية.

 

جبر: المكتبة تمثل حالة فريدة على المستوى الحضاري


وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المكتبة تمثل حالة فريدة على المستوى الحضاري، إذ تعكس بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  أن الرئيس رحب بأعضاء مجلس الأمناء، مؤكدًا أهمية الدور القيم الذي تقوم به المكتبة في نشر وتعميق المعرفة والعلم، وكذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي، بما يدعم الحوار بين الحضارات ويُعمق الفهم المُشترك والتعايش بين الشعوب، مشيرًا إلى أن إدراك أهمية وثراء التنوع البشري، وتكريس مبادئ المواطنة، هو الأساس لحماية النسيج المجتمعي، مؤكدًا ضرورة أن تُكمل المكتبة الرسالة التي تؤديها مصر في بناء الجسور بين الثقافات، وفي إرساء السلام والتنمية.

قيادي بالمؤتمر لقاء الرئيس السيسي ومجلس أمناء مكتبة الإسكندرية مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية مكتبة الاسكندرية , الرئيس السيسي الدستور القبطان محمود جبر

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