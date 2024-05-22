الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيفلين متى تشارك فى زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط (صور)

زيارة البنك الدولي
زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط

شاركت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب فى زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط المقام طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية لإقامة مصانع منتجة للجينز.

وأكدت متى فى بيان صحفى لها أن مصنع الغزل والنسيج بدمياط تم التوافق على إنشاءه بدمياط، مشيرة إلى أن زيارة البنك الدولى للمصنع تأتى ضمن زيارات البنك الدولى كل فترة لمتابعة الإنشاءات والحالة العملية والبيئية أثناء إنشاء المصنع.

أكبر صرح لصناعة الغزل والنسيج بدمياط

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن منظمات المجتمع المدنى تفاعلت مع المصنع، منتظرين ظهوره النور، مؤكدا أن إنشاء المصنع يأتي في إطار التعاون بين البنك الدولي ومصر لإنشاء أكبر صرح لصناعة الغزل والنسيج بدمياط.

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وقالت إنها تتمنى كل الخير لمصنع الغزل والنسيج دمياط وإقامته وسرعة تنفيذ إجراءاته طبقا للتعليمات الدولية وتعليمات الرئيس السيسى مع البنك الدولى.

وشارك فى زيارة البنك الدولى لمصنع الغزل والنسيج بدمياط كلا من الدكتور أشرف شاكر رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والمهندس جلال سليمان العضو المنتدب لمصنع الغزل والنسيج بدمياط وعدد من منظمات المجتمع المدنى والنواب.

وينظم المركز العالمى للإبداع والابتكار البيئي وريادة الاعمال، برئاسة الدكتورة منى فؤاد إبراهيم الرئيس التنفيذى، وتحت رعاية وزارة البيئة المؤتمر الدولي الثالث "الابتكار المستدام فى صناعة المنسوجات لإنقاذ الكوكب من أجل مستقبل صافى الانبعاث الصفرى" يوم الاثنين المقبل 27 مايو.

يأتى المؤتمر فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، لا سيما أن قطاع الغزل والنسيج أكبر قطاع بعد الزراعة ويلعب دورا رئيسيا فى الاقتصاد المصرى ويستحوذ على 20% من حجم العمالة فى مصر وحيث تعتبر صناعة الغزل والنسيج واحدة من الصناعات التي تواجة أكبر التحديات فى دمج الاستدامة فى ممارساتها التجارية.

زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط
زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط
زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط
زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط
زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط
زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط
زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط
زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط
زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط
زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط
زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط
زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط
زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط
زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط
زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط
زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط
النائبة إيفلين متى مصانع منتجة للجينز عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب زيارة البنك الدولي لمصنع الغزل والنسيج بدمياط مصنع الغزل والنسيج بدمياط لجنة الصناعة بمجلس النواب

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