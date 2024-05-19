النسيج.. حرف تراثية تحافظ عليها الأيدي الصغيرة باليوناني الروماني"صور"

داخل أروقة المتحف اليوناني الروماني، تجمع عدد من الاطفال ذات الايدي الصغيره المبدعه ليغزلوا سويا خيوط ملونة تعيد إحياء الحرف التراثية من جديد.

خيوط وإبرة وقطعة كرتون، كانت أدوات الصغار المبدعين لتكوين نول بسيط لإنتاج أجمل قطع النسيج المغزولة بحب وشغف ليكتسبوا مهارة جديده ومعلومة تراثية لم يعرفوها من قبل.

تقول هاجر البدري، مسؤولة ورشة الأطفال: حرصنا أن نعرف الأطفال ماهو التراث وأهم الحرف التراثية المصرية والتي تشكل جانب هاما من التاريخ المصري.

وواصلت لـ“الدستور”: حرصنا أن يكون لكل طفل أدواته وينتج بأيديه قطعة النسيج الخاصة للاحتفاظ بها، علاوة على شرح مبسط للحرف التراثية وتاريخها، وكيفية الحفاظ عليها وإحياءها من جديد.

وأشادت البدري، بأنه كان هناك تفاعلا كبيرا من الأطفال لفرحتهم بأن تلك الأدوات البسيطة استطاعت تكوين منتج تراثي جديد عليهم، ورغبوا في تعلم المزيد من الحرف التراثية، مؤكدة أن الاطفال نواه طيبة جدا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم بأفكار بسيطة ممزوجة بالفن والتراث لتربية جيل واع بماض عريق ومستقبل أفضل.



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