الحركة الوطنية: التحالف الوطني نجح في تأسيس قاعدة بيانات موحدة للأسر الأكثر احتياجا

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن التحالف الوطني منذ تدشينه في 2022 ويحقق نجاحا كبيرا في دعم الدولة المصرية وإيصال المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، حيث نفذ التحالف الوطني، العديد من المشروعات التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أسهم في تعزيز حقوق الإنسان بمصر ورفع الوعي بها على الصعيد المحلي والدولي، بجانب إرسال قوافل الإغاثة التي لم تتوقف إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع والتي تظل شاهدة على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

جهود التحالف الوطني

وأضاف "مجدي"، أن التحالف الوطني نفذ برامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها، بالإضافة إلى دوره في توسيع نطاق مشروعات حياة كريمة التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجا وتطوير قرى الريف المصري في مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن التحالف الوطني على مدار عامين يؤكد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للعمل وفقا لخطة موحدة، تستهدف المواطن في المقام الأول، بعيدا عن المنافسة والتكرار.

مبادرات مهمة

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إلى أن التحالف الوطني قدم للمجتمع المصريمبادرات هامة، كان لها تأثير كبير فيمختلف المجالات، لضمان حياة كريمة للمواطنين البسطاء، ورسخ مفهوما مهما بشأن ضرورة تدريب وتعليم المواطن بطرق كسب الرزق من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف تشغيل الشباب واستغلال طاقاتهم، موضحا أن التحالف، نجح في تقديم الدعم النقدي والغذائي والمادي، ودعم الشباب المقلبين على الزواج بجانب مواجهة مشكلة البطالة التي تلاحق الكثير من أبنائنا.

وأوضح "مجدي"، أن التحالف الوطني نجح في تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، كما تم رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي والدخول في مشروعات مشتركة والتخطيط بشكل مسبق يضمن التكامل في تقديم الخدمة لا المنافسة والتكرار، لافتا إلى أن التحالف الوطني أسهم في توحيد مظلة المجتمع المدني، وتدشين الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات التي تصب في مصلحة الفئات الأولى بالرعاية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.