الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. اللجان الدائمة بالبرلمان العربي تعقد اجتماعاتها استعدادا للجلسة العامة

البرلمان العربي
البرلمان العربي

تعقد اللجان الدائمة بالبرلمان العربي اجتماعاتها غدًا الخميس، تمهيدًا لعقد الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر انطلاق أعمالها يوم السبت المقبل في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويتضمن جدول أعمال اللجان الأربع وهي "لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب"، مجموعة من البنود والقرارات المتعلقة بتطورات ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة العربية، وكذلك عددا من القضايا الاقتصادية والمتعلقة بحقوق الإنسان.

إعداد التقارير للجلسة العامة

ومن المقرر أن تحيل اللجان تقاريرها إلى الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، تمهيدًا لاعتمادها والتصديق عليها.

وفي السياق ذاته عقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، اجتماعا لها اليوم بمقر الأمانة العامة للبرلمان بالقاهرة، وذلك فى إطار متابعة البرلمان العربي لمستجدات الأوضاع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة الوضع المتفاقم والتداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، ومحاولات النزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو سبعة أشهر ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.

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البرلمان العربي يثمن مخرجات قمة المنامة 

وثمنت اللجنة في مستهل اجتماعها، مخرجات قمة المنامة التي استضافتها مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، تجاه القضية الفلسطينية.

كما أكدت اللجنة خلال المناقشات رفضها التام لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وللتهجير القسري الممنهج والمتعمد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتكرار سيناريو النكبة مرة أخرى خاصة وأن الشعب الفلسطيني يحيي هذه الأيام الذكرى الـ 76 للنكبة، والتي تتكرر مرة أخرى منذ السابع من أكتوبر 2023م، بصورة أبشع وأفظع بارتكاب المجازر اليومية والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، مُسطرة علامة سوداء في تاريخ الدول الكبرى الداعمة لكيان الاحتلال وللإبادة الجماعية.

وجددت اللجنة التأكيد على استمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين، مشددة على ضرورة أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

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