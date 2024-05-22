الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ردًا على مزاعم CNN..

قيادى بـ"الشعب الجمهوري": العالم شاهد على جهود مصر لوقف حرب غزة

عياد رزق القيادي
عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري

استنكر عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إدعاءات وأكاذيب شبكة "CNN" ومحاولاتها التشكيك في جهود مصر ومساعيها لإقرار هدنة إنسانية في غزة، ووقف إطلاق النار ومحاولة فرض سلام شامل وعادل في المنطقة من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

وقال رزق في تصريحات له، إن جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية ومحاولاتها لحشد الرأي العام العالمي لوقف الصراع والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتقديمها ورعايتها لتوفير مساعدات وإغاثات إنسانية للأشقاء في غزة، يشهد عليها المجتمع الدولي، إضافًة إلى جهودها القانونية في المحافل الدولية التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، في الوقت الذي يقف فيه العالم صامتا متخاذلا عما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الأعزل.

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وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى دور الإعلام المصري في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي يقف العالم متخاذلا، بينما يحاول الكيان الصهيوني طمس الحقائق وإلصاق التهم بمن يدعمون القضية الفلسطينية وعلى رأسهم مصر، من خلال أبواق إعلامية موالية لهم وللإرهاب الغاشم لتنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين أو إبادتهم والسطو على حقوقهم وأراضيهم.
ولفت رزق إلى أن من بين الثمار التي حصدتها الجهود المصرية هي كسب تأييد عدد من الدول مثل أيرلندا وإسبانيا والنوريج لدعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود ١٩٦٧، ورفض ما يحاك من جرائم حرب ترتكبها قوات نتنياهو على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود مصر وتحركاتها الدائمة، رغم محاولات الكيان الصهيوني والقوى الداعمة له، من أجل تحقيق السلام بين حماس وإسرائيل، ووقف الصراع الدائر حماية وإنقاذا للشعب الفلسطيني.

عياد رزق الشعب الجمهوري شبكة CNN جهود مصر سلام شامل الازمة الفلسطينية

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