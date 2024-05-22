الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطالبا بإحياء كتاتيب التحفيظ.. نائب الوفد يُكرم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن بالغربية

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الغربية برئاسة النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وتحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، حفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي عُقدت خلال شهر رمضان الكريم، والتي شهدت إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار وتقدم لها ٢٠٠٠ متسابق من مختلف قرى ومراكز ومدن محافظة الغربية.

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وقدم النائب المهندس حازم الجندي، التهنئة للفائزين، مشيرا إلي أنه نظرا للزيادة الكبيرة في أعداد للمتقدمين تم زيادة الجوائز المالية للفائزين هذا العام، كما وعد بزيادة قيمة الجوائز العام المقبل علي أن يكون هناك تكريم خاص للشيوخ المُحفظين ومكاتب التحفيظ التي تشرف على هؤلاء المتقدمين من حفظة كتاب الله.

إحياء كتاتيب تحفيظ القرآن

وأكد "الجندي"، علي ضرورة إحياء كتاتيب تحفيظ القرآن لما لها من أثر كبير في تنمية الوعي الديني والتربية الدينية السليمة والصحيحة.

واشترطت اللجنة المشرفة علي المسابقة أن يكون يكون المتسابق من محافظة الغربية، ولا يتعدي سن المتسابق في مسابقة حفظ ربع القرآن ١١ عاما، وفي مسابقة حفظ نصف القرآن ١٦ عاما، وحفظ القرآن كاملا ٢٥ عاما.

ورصدت اللجنة جوائز مالية للفائزين، حيث حصل الفائز الأول في حفظ القرآن كاملا علي ٥آلاف جنيها، والثاني علي ٣ آلاف جنيها والفائز الثالث علي 2000جنيها، ومن الرابع حتي العاشر ألف جنيها.

حفظ نصف القرآن 

كما حصل الفائز في مسابقة حفظ نصف القرآن علي 2000 جنيه، والفائز الثاني على 1000 جنيه، والثالث على 900 جنيه، ومن الرابع حتى العاشر 500 جنيه، وحصل الفائز في مسابقة حفظ ربع القرآن على ألف جنيه، والثاني 900 جنيه والثالث 800 جنيه ومن الرابع حتى العاشر على 500 جنيه.

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
حزب الوفد محافظة الغربية عضو مجلس الشيوخ حفظ القران الكريم شهر رمضان

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