بالأسماء.. "مصر أكتوبر" يعلن التشكيلات التنظيمية لهيئة مكتب الحزب بالإسكندرية

اعتمد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، استكمال التشكيلات التنظيمية لهيئة مكتب الحزب بمحافظة الإسكندرية، والتى تضمنت: محمد السيد إبراهيم محمد، أمين أمانة الاتصال السياسي بالمحافظة ومساعد الأمين العام، وحسن علي حسن، أمين أمانة المهنيين بالمحافظة، ومحمود محمد عبدالغني، أمين أمانة حقوق الإنسان بالمحافظة، وأحمد محمد سمير، أمين أمانة الكوارث وإدارة الأزمات بالمحافظة، وحمدي أحمد سعيد، أمين أمانة فض المنازعات والمجالس العرفية بالمحافظة، ومحمد سعد محمد نظمى السيد، أمين أمانة الشئون البرلمانية والمجالس المحلية بالمحافظة.

وتضمنت التشكيلات: محمود عبده أبو العنيين، رئيس قطاع وسط ٢ اللبان/العطارين/الجمرك/المنشية بالمحافظة، ومحمد محمود موسى، أمين أمانة قسم مينا البصل بالمحافظة.

أمين عام حزب مصر أكتوبر

وأكد المهندس أحمد حلمى، أمين عام حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، على حرصه على كوادره وأعضائه وقياداته، داخل أمانة محافظة الإسكندرية، ممن يعملون فى الإطار الوطنى، والحرص على وحدة الصف.

ضخ دماء جديدة لتطوير العمل

وأضاف "حلمي"، أن التغييرات تستهدف ضخ دماء جديدة لتطوير العمل الحزبى، والأداء التنظيمى للحزب بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق أهداف ورؤية الحزب لدعم ومساندة الدولة المصرية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية للانتقال للجمهورية الجديدة.

يذكر أن أطلقت أمانة العمل الجماهيري بحزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد زين العابدين، مبادرة شبابية لنشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية فى شوارع القاهرة، حيث نظمت الأمانة جولة أثرية لزيارة الأماكن السياحية والثقافية،جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب.