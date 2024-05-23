الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. "مصر أكتوبر" يعلن التشكيلات التنظيمية لهيئة مكتب الحزب بالإسكندرية

جانب من اعضاء التشكيل
جانب من اعضاء التشكيل الجديد للأمانة

اعتمد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، استكمال التشكيلات التنظيمية لهيئة مكتب الحزب بمحافظة الإسكندرية، والتى تضمنت: محمد السيد إبراهيم محمد، أمين أمانة الاتصال السياسي بالمحافظة ومساعد الأمين العام، وحسن علي حسن، أمين أمانة المهنيين بالمحافظة، ومحمود محمد عبدالغني، أمين أمانة حقوق الإنسان بالمحافظة، وأحمد محمد سمير، أمين أمانة الكوارث وإدارة الأزمات بالمحافظة، وحمدي أحمد سعيد، أمين أمانة فض المنازعات والمجالس العرفية بالمحافظة، ومحمد سعد محمد نظمى السيد، أمين أمانة الشئون البرلمانية والمجالس المحلية بالمحافظة.

txt

محمد الغبارى لـ"الشاهد": مصر فرضت إرادتها على إسرائيل فى حرب أكتوبر

txt

"مصر أكتوبر": إسرائيل تحاول تشويه دور مصر لطمس جرائمها الإنسانية

وتضمنت التشكيلات: محمود عبده أبو العنيين، رئيس قطاع وسط ٢ اللبان/العطارين/الجمرك/المنشية بالمحافظة، ومحمد محمود موسى، أمين أمانة قسم مينا البصل بالمحافظة.

 أمين عام حزب مصر أكتوبر

وأكد المهندس أحمد حلمى، أمين عام حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، على حرصه على كوادره وأعضائه وقياداته، داخل أمانة محافظة الإسكندرية، ممن يعملون فى الإطار الوطنى، والحرص على وحدة الصف.

ضخ دماء جديدة لتطوير العمل

وأضاف "حلمي"، أن التغييرات تستهدف ضخ دماء جديدة لتطوير العمل الحزبى، والأداء التنظيمى للحزب بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق أهداف ورؤية الحزب لدعم ومساندة الدولة المصرية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية للانتقال للجمهورية الجديدة.

يذكر أن  أطلقت أمانة العمل الجماهيري بحزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد زين العابدين، مبادرة شبابية لنشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية فى شوارع القاهرة، حيث نظمت الأمانة جولة أثرية لزيارة الأماكن السياحية والثقافية،جاء ذلك  تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب.

حزب مصر أكتوبر الأمين العام للحزب محافظة الاسكندرية الإتصال السياسى حقوق الانسان

مواد متعلقة

رئيس حزب مصر أكتوبر: الشعب المصرى وقف صامدًا أمام محاولات التهجير القسرى

حزب "مصر أكتوبر": كلمة الرئيس السيسى بأكاديمية الشرطة طمأنت المصريين

الأكثر قراءة

عاجل| مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك يونيو المقبل

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

"العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

تأييد حبس منة شلبى سنة بتهمة حيازة حشيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)