الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس حزب مصر أكتوبر: الشعب المصرى وقف صامدًا أمام محاولات التهجير القسرى

التهجير القسري
التهجير القسري

أعربت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، عن تقديرها للدور المصري الفعّال في التعامل مع الأزمة الفلسطينية الدائرة، وذلك اتضح منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى الدور الكبير الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة مجريات الأزمة والعمل على حلها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، إن هناك تكاتفًا شعبويًا كبيرًا للغاية خلف القيادة السياسية في ظل الأزمة الراهنة، وخاصة في وقت الحديث الإسرائيلي عن التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء.

وحذرت "مديح" من خطورة اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، معتبرة أن هذا الفعل يُعد محاولة لإبادة الشعب الفلسطيني وقد يؤدي إلى كوارث إنسانية لا يُحمد عقباها.

وأكدت أن هذا العدوان يهدد استقرار المنطقة بأسرها، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوضع حد للتجاوزات الإسرائيلية في غزة. 

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