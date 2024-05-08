مراسل "إكسترا نيوز" من رفح: القصف الإسرائيلي لا يتوقف على مدار الساعة

قال عوض الغانم، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إنه في اليوم الثاني على التوالي من إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، أصبح المشهد صعبا وبه حالة من التوتر الشديد، فالصوت الذي يسمعه المحيطون بالمعبر على مدار الساعة فقط هو صوت المدفعية الإسرائيلية التي تقوم بالقصف في منطقة شرق رفح، بالإضافة إلى الطائرات الإسرائيلية التي ترمي بحمولاتها تجاه هذه المنطقة.

وأضاف الغانم، خلال جواره مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك أعداد متزايدة على مدار الساعة من الجرحى الفلسطينيين الذين يصلون إلى المستشفيات، وجزء كبير منهم يرتقي كشهيد، والجميع يطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل السريع لعودة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني مرة أخرى، حتى تدخل المساعدات الطبية والإنسانية.