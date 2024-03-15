حزب "مصر أكتوبر": كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة طمأنت المصريين

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب "مصر أكتوبر"، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده فجراليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة، ليطمئن على أبنائه الطلاب المستجدين بالأكاديمية، موضحة أن حوار الرئيس السيسي مع الطلبة حول الأوضاع الداخلية والإقليمية اتسم بالمصارحة والمكاشفة.

وأوضحت" مديح" في تصريحات لها قبل قليل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد تحذيرات مصر الدائمة والمستمرة من الاجتياح البري لرفح الفلسطينية وما سيخلفه من تأثيرات على المنطقة والعالم، بالإضافة إلى عدم توسعة رقعة الصراع، منوهة بأن ما يحدث الآن من تهديد للملاحة في البحر الأحمر حذَّرت منه مصر مُسبقًا.

وثمَّنت رئيس حزب "مصر أكتوبر"، طمأنة الرئيس لطلبة أكاديمية الشرطة والمصريين عامة، بالوضع الحالي للاقتصاد المصري وحرص الدولة والقيادة السياسية على تصويب مسار الاقتصاد للنهوض بهذا القطاع المهم والحيوي، منوهة بأن الدولة تمضي قدمًا نحو اقتصاد قوي يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت مواصلة مصر تنفيذ القوات الجوية المصرية المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة في إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية المُلِّحة التي يتم إنزالها جوًا بشمال قطاع غزة، استمرارًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولي، تعكس دور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية حتى حصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.