الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: دراما "المتحدة" عكست صورة إيجابية عن مصر بالخارج

النائب محمد عزت
النائب محمد عزت

أشاد النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بدراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنها عكست صورة إيجابية عن مصر في الخارج.

 

وأكد القاضي، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور توعوي يستهدف جميع أفراد الأسرة المصرية، معربا عن تقديره للدور الهام  الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم دراما متنوعة خلال شهر رمضان  2024، والتى أعادت لم شمل الأسرة المصرية مرة أخرى للالتفاف أمام الشاشة ومتابعة دراما راقية تتناسب مع ذوق الأسر المصرية والعربية.


وقال القاضي، إن الشركة المتحدة تقوم باختيار النصوص بعناية، وتنوع الموضوعات التي تخاطب كل الفئات العمرية، تعمل على التنوع في تقديم أعمال تاريخية وكوميدية ووطنية، موجهة للكبار والصغار، وكل عمل يقدم طرحا مختلفا لقضية معينة أو مجموعة قضايا مهمة.

 

وأوضح أن الشركة المتحدة تقدم إنتاجا فنيا يخاطب عقل وروح المشاهد، وصنعت دراما تليق بالتاريخ الفني والثقافي المصري، وأعادت لمصر دورها الريادي في هذا المجال، مؤكدا أن دراما المتحدة أحدثت نقلة هائلة على مستوى صناعة الدراما، وكل هذا انعكاس على صورة مصر الخارجية ورسم صورة ذهنية على مصر إيجابية.

 

النائب محمد عزت القاضي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صورة إيجابية دراما متنوعة أعمال تاريخية

مواد متعلقة

سؤال برلمانى حول خطة الحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى قطاع الاقتصاد الرسمى

برلمانى يطالب بالاستعانة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى لتعزيز القطاعات المختلفة فى الدولة

أبرز فعاليات الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالمحافظات

برعاية "الجيل الديمقراطى".. انطلاق فعاليات دورى أبطال الدقهلية 2024

حزب الجيل: مواصلة إسقاط المساعدت بغزة يعكس جهود مصر لدعم الأشقاء

النائبة سكينة سلامة تتقدم للبرلمان بطلب إحاطة بشأن تطبيق "هدهد" لخدمة المزارعين

النائبة ميرال الهريدى: المرأة المصرية نموذج منفرد ورمز للعطاء والتحدى والصمود

حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسى باحتفالية يوم الشهيد تؤكد أن مصر فى أيد أمينة

الأكثر قراءة

عاجل| نيويورك تايمز: الخلاف يحتد بين بايدن ونتنياهو حول حرب غزة

تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

هل يأثم طرفا "علاقة" بنية الزواج وتزوجا؟.. رد صادم من على جمعة

"البنك" يسحب 200 ألف جنيه من رصيد كل لاعب في الأهلي

الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

الزمالك يعرض على جوميز حلًا جديدًا بعد الخسارة من الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

شكرا أنتوني بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل