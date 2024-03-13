برلمانى: دراما "المتحدة" عكست صورة إيجابية عن مصر بالخارج

أشاد النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بدراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنها عكست صورة إيجابية عن مصر في الخارج.

وأكد القاضي، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور توعوي يستهدف جميع أفراد الأسرة المصرية، معربا عن تقديره للدور الهام الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم دراما متنوعة خلال شهر رمضان 2024، والتى أعادت لم شمل الأسرة المصرية مرة أخرى للالتفاف أمام الشاشة ومتابعة دراما راقية تتناسب مع ذوق الأسر المصرية والعربية.



وقال القاضي، إن الشركة المتحدة تقوم باختيار النصوص بعناية، وتنوع الموضوعات التي تخاطب كل الفئات العمرية، تعمل على التنوع في تقديم أعمال تاريخية وكوميدية ووطنية، موجهة للكبار والصغار، وكل عمل يقدم طرحا مختلفا لقضية معينة أو مجموعة قضايا مهمة.

وأوضح أن الشركة المتحدة تقدم إنتاجا فنيا يخاطب عقل وروح المشاهد، وصنعت دراما تليق بالتاريخ الفني والثقافي المصري، وأعادت لمصر دورها الريادي في هذا المجال، مؤكدا أن دراما المتحدة أحدثت نقلة هائلة على مستوى صناعة الدراما، وكل هذا انعكاس على صورة مصر الخارجية ورسم صورة ذهنية على مصر إيجابية.