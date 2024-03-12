برعاية "الجيل الديمقراطى".. انطلاق فعاليات دورى أبطال الدقهلية 2024

انطلقت، الثلاثاء، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم "دوري أبطال الدقهلية 2024" بأحد ملاعب قرية سللنت التابعة لمركز المنصورة، وتجرى المنافسة بمشاركة 12 فريقا من مختلف قرى مركز المنصورة، تحت رعاية ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل.

وأشاد ناجى الشهابي، رئيس الحزب، بجهود أمانة الدقهلية فى تنظيم الدورات الرمضانية الرياضية التى تهدف إلى تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التى تسمو بالعقل وتنقى النفس وتساهم فى تقديم شاب قوى يبنى مجتمعه، متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة وتقديم أداء مميز للفوز بالدورة الرمضانية.

قال د.حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي الأمين العام للحزب بالمحافظة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدورة الرمضانية تقام كل عام فى شهر رمضان وتُعد من أحد أهم الأنشطة الرياضية التى تنظمها أمانة الحزب بالدقهلية لجذب الشباب لممارسة الرياضة وبث روح المنافسة فيمن بينهم.

هجرس: نهدف لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة

وأضاف “هجرس” يتم تنظيم الدورة الرمضانية بمشاركة 12 فريقا بمختلف قرى مركز شباب المنصورة، فى إطار استراتيجية الحزب بتشجيع وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة والمنافسة بين أعضاء مراكز الشباب داخل المحافظة.

جاء ذلك د.محمد العشري، أمين اللجنة الاقتصادية للحزب بالدقهلية والمهندس أحمد منصور أمين لجنة القوي العاملة والهجرة للحزب بالدقهلية وعادل صالح أمين لجنة التربية والتعليم للحزب بمركز المنصورة والدكتور صالح حمدي عضو أمانة مركز المنصورة والحاج طارق علي، أمين الفلاحين للحزب بمحافظة الدقهلية ومحمد أيمن عضو أمانة التنظيم.