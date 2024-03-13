برلمانى يطالب بالاستعانة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى لتعزيز القطاعات المختلفة فى الدولة

أكد النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، واستغلالها بشكل أمثل في ظل التطورات العالمية، متسائًلا: "لماذا لا يتم استحداث هيئات ومؤسسات للذكاء الاصطناعي، أسوة بما يحدث في الدول المحيطة، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت تدشين استراتيجية عالمية شاملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي".

وقال النائب رياض عبدالستار، فى بيان صحفى له، إن مصر لديها من القوى البشرية والإمكانات التي تتطلب العمل بقوة في هذا المجال، حيث إن الذكاء الاصطناعي أصبح لاعبًا مؤثرًا وهامًا على الصعيد العالمي، اقتصاديًا وسياسيًا أيضًا، ويمكن الاستشهاد بنماذج مثل فيسبوك وتويتر، اللذين أصبح لهما ثقلهما العالمي.

وشدد عضو مجلس النواب على أنه يمكن لمصر استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز القطاع الصناعي والقطاعات المختلفة، سواء الصحية أو التعليمية، وغيرها من القطاعات المختلفة، فمثلًا يمكن استخدام الروبوتات الذكية في عمليات التصنيع وكذلك الرعاية الطبية.

وأشار النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، إلى أن الإمارات أطلقت منذ أسابيع، مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، عبر "إم جي إكس وجي 42"؛ بهدف تمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات في دولة الإمارات والعالم، مضيفًا أنه بالتالي علينا مواكبة هذا التطور العالمي، واستغلال كل الإمكانات المتاحة.

