الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أبرز فعاليات الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالمحافظات

جانب من تجهز السلع
جانب من تجهز السلع الغذائية

افتتحت إطار إبراز أهم الأنشطة والفعاليات الخدمية والمجتمعية التي يقوم بها أعضاء الهيئة البرلمانية، وأمانات المحافظات بـ"حزب الشعب الجمهوري" بشكل يومي، أمانة محافظة أسوان، بافتتاح شادر لبيع السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مخفضة، بمركز دراو، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

تجهيز كراتين رمضان


وفي ذات السياق، جهزت أمانتي العمل الجماهيري والعضوية، وأمانة مركز ساحل سليم، بمحافظة أسيوط، بتجهيز وتعبئة كراتين رمضان وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في قرى ونجوع المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "مع الناس" التي أطلقها الحزب.

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انطلاق الدورة الرمضانية لحزب الشعب الجمهورى بـ"أبوتشت"

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"الشعب الجمهورى" يُصدر قرارًا بتعيين أحمد سيف رويضى أمينًا للتنظيم بجنوب سيناء


من جانبها، وزعت أيضًا محافظة قنا، بتوزيع "كراتين رمضان" داخل المناطق الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة "مع الناس"، وذلك تحت رعاية النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم.


وفيما يخص الدورات الرمضانية، دعت أمانة الشباب بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، الشباب والأهالي، لحضور حفل افتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم، والتي بدأت في أول أيام شهر رمضان المبارك.


بينما أعلنت أمانة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، عن الدورة الرمضانية الأولى للحزب بالمركز،والتى يتم اقامتها خلال شهر رمضان الكريم وتستمر حتى الخامس عشر من ذات الشهر، وذلك تحت رعايه المستشار أحمد عفيفى السمين أمين الحزب بالمركز.


وفي ذات السياق، أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن موعد إنطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم "لدوري الأبطال"  والتي تبدأ في اليوم الثاني من شهر  رمضان الكريم، ببراعم الوادي الجديد، وذلك تحت رعاية المستشار صلاح ميرغني امين عام حزب الشعب الجمهوري بالوادي الجديد،وإشراف وتنفيذ المهندس محمود صالح أمين المهنيين بالحزب.

لهيئة البرلمانية الشعب الجمهوري محافظة أسوان السلع الإستهلاكية بمحافظة أسيوط

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