حزب الجيل: مواصلة إسقاط المساعدت بغزة يعكس جهود مصر لدعم الأشقاء

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمواصلة مصر أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

موقف مصر تاريخي وثابت

وأضاف "هجرس" فى تصريحات له اليوم الإثنين، أن موقف مصر تاريخي وثابت وداعم للقضية الفلسطينية، منوهًا إلى أنه لا أحد يستطيع المزايدة على موقف مصر من دعم الأشقاء.

القوات الجوية المصرية

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلى أن القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة، كثفت من طلعاتها من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة.

ولفت إلى أن الجهود المصرية في هذا الشأن نجحت في تغيير الرأي العام العالمي وحشده لدعم القضية، وجعل شعوب العالم تعترف أن وقف الحرب لن يحدث إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو نجاح ما كان ليتحقق لولا الجهود المصرية في توضيح جوهر القضية للعالم.

ووجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الشكر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لموقفه الشجاع والدعم للقضية الفلسطينية، ولرفضه المجازر التي تحدث في غزة .

وقال الطيب: "ندعو الله ليل نهار أن يشد من أزر شعب غزة، وأن يظل واقفًا وصامدًا ومعتمدًا على الإيمان بالله وإن شاء الله يوفقون لإيقاف المعركة الشرسة".

ولفت إلى أن الصهاينة يريدون أرض فلسطين ليقفزوا منها على سيناء، ويحققوا أحلامهم، لكن نقول لهم "إن الأرض لله يورثها لمن شاء من عباده، وهذه ليست حربًا دينية، وإنما حرب صهيونية سياسية".