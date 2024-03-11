شيخ الأزهر يوجه الشكر للأمين العام للأمم المتحدة لموقفه من المجازر فى غزة

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الشكر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لموقفه الشجاع والدعم للقضية الفلسطينية، ولرفضه المجازر التي تحدث في غزة.

وقال، خلال أولى حلقات برنامج "أسماء الله الحسنى مع الإمام الطيب"، المذاع على قناة "دي إم سي": "ندعو الله ليل نهار أن يشد من أزر شعب غزة، وأن يظل واقفًا وصامدًا ومعتمدًا على الإيمان بالله وإن شاء الله يوفقون لإيقاف المعركة الشرسة".

ولفت إلى أن الصهاينة يريدون أرض فلسطين ليقفزوا منها على سيناء، ويحققوا أحلامهم، لكن نقول لهم "إن الأرض لله يورثها لمن شاء من عباده، وهذه ليست حربًا دينية، وإنما حرب صهيونية سياسية".