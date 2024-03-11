النائبة ميرال الهريدى: المرأة المصرية نموذج منفرد ورمز للعطاء والتحدى والصمود

قالت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن المرأة المصرية هي رمز العطاء وأيقونة النجاح والتميز، فهي نموذج متفرد فى التحدى والصمود وإثبات الذات، هي نصف المجتمع وهي التي تربي وتتعب لتنشئ الطرف الآخر، فهي مربية الأجيال وصانعة الإنجازات العظيمة والمميزة في جميع المجالات، تعليم وصحة وقضاء ورياضة وفن ودبلوماسية وسياسة واقتصاد، وغيرها وغيرها من المجالات المختلفة.

كانت ولا تزال مثالًا للتضحية من أجل الوطن

وأكدت النائبة ميرال جلال الهريدى، بمناسبة احتفالات اليوم العالمى للمرأة، ويوم المرأة المصرية ومع اقتراب عيد الأم أيضا، أن كفاح المرأة ليس وليد هذه اللحظة، وإنما هو كفاح ممتد عبر التاريخ، فهي التي حكمت مصر قبل الميلاد وفي العصور الوسطى وقادت زمام الأمور في العصور الحديثة، كانت ولا تزال مثالا للتضحية من أجل الوطن، فقدمت روحها فداءً له، واستشهدت في الكثير من الرحلات الكفاحية، كالكفاح في ثورة ١٩١٩، هي التي أسست أول اتحاد نسائي للدفاع عن حقوقها وحرياتها.

تعزيز مسيرة تمكين المرأة

وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إلى أن المرأة المصرية لها إسهاماتها القيمة فى كافة المجالات، ومن ثم كان حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تعزيز مسيرة تمكين المرأة، كونها مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور، فكانت توجيهات القيادة السياسة بدعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالإضافة إلى أن هناك ملايين السيدات المستفيدات من برنامجي "تكافل وكرامة"، وتمكين المرأة قضائيا وشغلها مناصب قضائية رفيعة، تقديرا وعرفانا وإيمانا بدورها الإيجابي والفعال في المجتمع.

