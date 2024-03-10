احتفالية "مكانة المرأة المصرية عبر العصور " بجامعة عين شمس

تزامنًا مع الإحتفال بيوم المرأة العالمى نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة عين شمس ورئاسة الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إحتفالية بعنوان مكانة المرأة المصرية عبر العصور " بالتعاون مع كلية الآثار ومشاركة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف والمجلس القومى للمرأة فرع القاهرة.

بحضور الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار وتنسيق الدكتور جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنسيق الدكتور باسم محمد وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استضافت الندوة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة والدكتور عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ.

وشارك بالحضور الدكتور سلوى رشاد عميدة كلية الآلسن والدكتور. حنان كامل عميدة كلية الآداب ولفيف من ووكلاء كليات الجامعة وأعضاء من المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة وطلاب التربية العسكرية بالجامعة.

خلال الندوة التى أدارتها جيهان رجب قدمت التهنئة إلى الدكتور.غادة فاروق بمناسبة اليوم العالمى للمرأة معربه عن فخرها بالأستاذة الدكتورة غادة فاروق أول نائبة فى تاريخ جامعة عين شمس.

أوضحت غادة شلبى دور المرأة الداعم فى المجال السياحى ورفع الوعي والثقافة لتنمية السياحة

و أشارت إلى أهمية السياحة في مصر ودورها في دفع عجلة الإقتصادي وتطوير وتنمية الأماكن السياحية ورفع الوعى المجتمعى حول كيفية التعامل مع السائح، مشيره إلى تميز مصر بالتنوع السياحي بين "سياحة الآثار والشواطئ؛ مؤكدة أن مصر تمتلك أماكن سياحية متميزة عالمياُ مثل دهشور وسيوة.

واشارت الدكتورة عايدة نصيف إلى دور المرأة المصرية الوطنى والسياسى على مر العصور مستعرضه عدد من النماذج المضيئة للمرأة فى ثورة ١٩١٩ وثورة ٣٠ يوليو وتواجدها فى جميع الاستحقاقات الانتخابيه وتمثيلها فى البرلمان المصري ومجلس الشيوخ مضيفة أن الرجل المصرى هو أكبر داعم للمرأة.

واوضحت هند الهلالي مديرة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة نشأة الوحدة ودورها،موضحة أهمية نشر ثقافة بيئة جامعية أمنه داعمة للمرأة

مشيرة إلى أن جامعة عين شمس تتميز بحصول المرأة بها على تمثيل أكثر من نصف عدد القيادات الجامعية بها.

ثم تناولت د. رباب جدة مدرس الآثار صورة المرأة فى التاريخ المصري القديم حيث تم تقديس المرأة بكافة صورها ووظائفها وتوليها عدد من المناصب العليا بدء من اعتلائها كرسى العرش ومنصب القضاء وغيره من المناصب العليا بالدوله، و تجسيدها فى صورة عدد من " الالهه "مؤكدة ان المرأة المصرية القديمة كانت تحظي بمكانة عالية ومقدرة فى الحياة الاجتماعية والإقتصادية.

واستعرضت د. رانيا زيدان مدرس الآثار اليونانية والرومانية عدد من النماذج البارزه فى العصر البطلمى مثل كليوباترا السابعة منوهه أن المرأة لم تحظي بمكانة عالية فى الحضارة الاغريقيه لفترة طويلة.

كما تضمنت الإحتفاليه عرض فيلم تسجيلي يوضح مكانة المرأة عبر العصور من عصر المصرى القديم إلى العهد الحديث وصولا إلى الفترة الحالية حيث تتقلد سبع وزارات ثم تم عرض فيلم تسويقى للسياحة فى مصر