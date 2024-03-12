"البحث العلمى" تشارك فى ورشة عمل استخدام الذكاء الاصطناعى فى الزراعة الدقيقة

شارك وفد رفيع المستوى بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في فعاليات ورشة العمل الدولية، بعنوان "الذكاء الاصطناعي في الزراعة الدقيقة"، والتي نظمتها الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأكاديمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، واللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومستك).

قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية

وأشارت الأكاديمية- في بيان اليوم- إلى أن وفد الأكاديمية ضم الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، والدكتور أحمد جبر المشرف على قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية، والدكتور مصطفى العطار الأستاذ المساعد بجامعة النيل والباحث المناوب لمبادرة العيادة الزراعية الذكية.

وألقى الدكتور عمرو فاروق محاضرة عن رؤية الأكاديمية في القطاعات المختلفة، خاصة قطاع الزراعة، كما ألقى الدكتور أحمد جبر محاضرة عن دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في خدمة الأراضي الصحراوية "قصة نجاح الأكاديمية في مزرعة المغرة".

كما ألقى الدكتور مصطفى العطار محاضرة عن العيادة الزراعية الذكية وقصة نجاح شراكة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع مركز البحوث الزراعية وجامعة النيل للتحول الرقمي في قطاع الزراعة.

وشهدت محاضرات الوفد المصري تفاعلًا كبيرًا من المشاركين وطلبات عديدة للتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كما تمت دعوة الوفد المصري لعرض المحاضرات في ورش عمل مماثلة برعاية الكومستك والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

شارك في فعاليات ورشة العمل نخبة من العلماء والباحثين من مصر وموريتانيا (الدولة المستضيفة)، والمغرب، والجزائر، وتونس، وتركيا، وباكستان.

يشار إلى أن التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستطيع دفع عجلة الابتكار لمجابهة تلك التحديات، ومساعدة قطاع الزراعة في إنتاج الكثير من المحاصيل من أراضٍ محدودة المساحة، وتزويد سلاسل الإمداد الغذائية بمحاصيل أكثر صحةً بأقل قدرٍ ممكنٍ من الهدر الغذائي، والمكافحة الاستباقية للآفات التي تشكل الهاجس الأول للمزارعين. وسيكون من المهم حصول المزارعين على التدريب الكافي لاستخدام التقنيات الحديثة لضمان الاستفادة منها واستثمار قيمتها على المدى الطويل، ولإثبات جدوى تلك التقنيات في قطاعٍ يغلب عليه اللا يقين لتأثره بالعوامل البيئية التي لا يُمكن التحكم بها، مثل الاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية.