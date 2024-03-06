الأربعاء 06 مارس 2024
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مصر

زيارة وفد من البحث العلمى والبحوث الزراعية للحقول الإرشادية بالنوبارية

البحث العلمي
البحث العلمي

 

تحت رعاية الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية قام وفد علمي من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز البحوث الزراعية، بتنظيم يوم عمل حقلي وزيارة ميدانية لمتابعة إحدى المبادرات والحملات القومية التي تمولها أكاديمية البحث العلمي في منطقه النوبارية، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في "الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح"، وهي إحدى أهم آليات أكاديمية البحث العلمي لتطبيق مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة، حيث تعتبر الحقول الإرشادية في الحملة القومية للنهوض بالقمح كمحصول استراتيجي النموذج العملي لنقل أحدث تقنيات الزراعة من معامل البحوث إلى حقول المزارعين، تماشيًا مع سياسة الدولة في مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان والعمل على التنمية الزراعية في المناطق الصحراوية.


وترأس الوفد من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية والدكتور أحمد جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية، والدكتورة هيام حلمي، المشرف على المكتب الفني بالأكاديمية، والدكتورة أمل عاشور، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات القومية وأعضاء المكتب الفنى، وصاحبهم في الجولة التفقدية المهندس حسام محفوظ، مدير مديرية الزراعة بالنوبارية والدكتور إبراهيم عبد الهادى، رئيس قسم بحوث القمح والباحث الرئيسى للمشروع، والدكتور أحمد جاد الله، المشرف العلمى لمحصول القمح، والدكتور الحسينى غلاب، مدير محطة بحوث النوبارية والدكتور أحمد القط، منسق مشروع الحملة القومية للقمح.

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وقد تضمنت الزيارة عددًا من الحقول الإرشادية، والتي تم زراعتها بأحدث أصناف القمح، مثل سخا 95 ومصر 3، وكذلك تم تطبيق نظم الري، مما يوفر في استخدام مياه الري، وتعتبر الحقول الإرشادية في الحملة القومية للنهوض بالقمح النموذج العملي لنقل أحدث تقنيات زراعة القمح من حقول البحوث إلى حقول المزارعين، بالإضافة إلى تدريب المرشدين الزراعيين والزراع على تطبيق الممارسات الزراعية الموصى بها لرفع إنتاجية وحدة المساحة.
وأوضح البيان الصادر من الأكاديمية اليوم أنه تم التوسع في زيادة عدد الحقول الإرشادية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التي تمول الحملة منذ أكثر من عشر سنوات مما شجع العديد من الجهات الأخرى إلى الاشتراك في أنشطة الحملة، وفي موسم 2023/ 2024 تم تنفيذ 3500 حقل إرشادي في العديد من المحافظات بتمويل أكاديمية البحث العلمي وتشمل كل برامج الحملة في الأراضي القديمة والأراضي الجديدة، وتعد الحملة بهذه الأنشطة وهذا المجهود تعمل على زيادة إنتاج القمح في مصر وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لتحقيق قدر أعلى من الأمن الغذائي.
والجدير بالذكر سجلت الإنتاجية المحصولية للقمح التي تم تقديرها بواسطة ممثلي قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أهمها زيادة محصول القمح في الحقول الإرشادية بمتوسط 25 إردبًا للفدان مقابل المتوسط العام للجمهورية بحوالي 19 إردبًا للفدان وتوفير أكثر من 20% من كمية مياه الري عند الزراعة على المصاطب، بالإضافة إلى توفير من 25-40% من كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة، ومن أهم مردودات مشروع الحقول الإرشادية بالحملة انتشار زراعة أصناف القمح الحديثة عالية الإنتاج المقاومة للأمراض وأدى ذلك إلى زيادة مبيعات التقاوي المعتمدة عالية النقاوة وزيادة دخل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والشركات الخاصة.

البحث العلمي البحوث الزراعية منطقة النوبارية الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح الحقول الارشادية المناطق الصحراوية

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