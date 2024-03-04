الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"البحوث الزراعية" يطلق مبادرة في 16 محافظة لتنمية مهارات المرأة الريفية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

أطلق مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة مبادرة تنموية تستهدف المرأة الريفية في 16 محافظة من محافظات الجمهورية؛ للنهوض بالمرأة الريفية في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.


وقال د. ياسر الحيمري المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية
المبادرة تشمل محافظات الأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية.


وتهدف المبادرة إلى تمكين المرأة وتعزيز قدراتها من خلال تنمية معارفها ومهاراتها بمجالات الثقافة السكانية والوعى البيئي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد منها والأمن الغذائي وتأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز دورها كعنصر فاعل فى المجتمع الريفي ودعمها لتحقيق حياة كريمة ومستدامة لها ولأسرتها.


وأضاف "الحيمرى" أن المبادرة تتكون من 3 مراحل، المرحلة الأولى تتعلق بالثقافة السكانية، والمرحلة الثانية تتعلق بتحسين الوعى البيئى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد منها، والمرحلة الثالثة متعلقة بتمكين المرأة الريفية من خلال تنمية معارفها ومهاراتها في تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاستغلال الأمثل للموارد المحلية المتاحة.


وقد اشتملت المرحلة الأولى على أربعة محاور رئيسية تم تنفيذها على مدار 4 أسابيع متتالية:
المحور الأول: الثقة بالنفس وتنمية مهارات التواصل من خلال تحسين مستوى الوعى الذاتى والثقة بالنفس والتشجيع على إكتشاف القدرات والمواهب الشخصية وتنميتها وإدارة العلاقات بشكل فعال.


المحور الثاني: أساسيات التغذية السليمة لصحة الأسرة والأنماط الغذائية الصحيحة أثناء فترة الحمل، وتنمية المعارف حول مبادئ التغذية الصحيحة، والغذاء المتوازن، ودعم المرأة الريفية بأفكار ووجبات غذائية صحية ومتوازنة وسهلة التحضير.


المحور الثالث: "الصحة الإنجابية" واستهدف تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية علي المستوي الصحى والإنجابى من خلال نشر الوعى بأهمية الرعاية الطبية الدورية قبل الحمل  وخلاله وبعد الولادة وتوعية الريفيات بطرق ووسائل تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة حولها، إضافة إلى التوعية بالمشكلة السكانية وأبعادها، والسن المناسب للزواج، وتم الاستعانة بأعضاء من المؤسسات الصحية في هذه المحافظات لتنفيذ هذا المحور.


المحور الخامس: "التنشئة الاجتماعية وتدعيم العلاقات الأسرية"، واستهدف تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية علي المستوي الأسرى من خلال التأكيد على أهمية بناء العلاقات الأسرية القوية في تنمية شخصية الطفل وتحقيق التكامل الإجتماعي وكيفية العمل علي تدعيم العلاقات الأسرية، وقد بلغ عدد المستفيدات في هذه المرحلة نحو 400 سيدة وفتاة من المحافظات المعنية.


وقد تم تنفيذ أنشطة هذه المرحلة من خلال تشكيل فريق عمل مكون من الدكتورة شرين واكد منسق تنفيذى،  والدكتورة حنان مكرم منسق فني، و16 منسقة على المستوى المحلي بواقع منسقة لكل محافظة، بالإضافة إلى 50 من الباحثات المتخصصات من معاهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية،  وتكنولوجيا الأغذية، والاقتصاد الزراعي، بالإضافة إلى الإستعانة بعدد من الطبيبات بالوحدات الصحية والرائدات الريفيات ومسؤلى التنمية الريفية بمديريات الزراعة، وتستمر فعاليات هذه المبادرة لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمرحلتين الثانية والثالثة.

الزراعة بنت الريف مبادرة البحوث الزراعية حزب محافظة لتنمية معارف ومهارات المرأة

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