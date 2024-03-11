ندوة بآداب حلوان "كيف تبني مستقبلك دون مخاطرة" لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية

نظمت كلية الآداب بجامعة حلوان ندوة بعنوان "كيف تبني مستقبلك دون مخاطرة؟ (الهجرة غير الشرعية)"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها حسني عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضرت في الندوة الدكتورة إيمان نصري، رئيسة قسم علم الاجتماع، حيث تناولت عدة محاور مهمة، منها مخاطر الهجرة غير الشرعية، وخيارات بديلة لها، وقصص نجاح لشباب اختاروا طرقًا آمنة لتحقيق أحلامهم.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش المفتوح حول الفرص المتاحة للشباب وأهمية تنمية المهارات، حيث أشاد المشاركون بأهمية هذه الندوات في توعية الشباب بالمخاطر المحتملة للهجرة غير الشرعية، وتشجيعهم على البحث عن بدائل آمنة لتحقيق طموحاتهم.

وتؤكد إدارة الجامعة على أهمية مثل هذه الندوات التوعوية، حيث تعمل على تزويد الطلاب بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة حول مستقبلهم، وتحثهم على تنمية مهاراتهم واغتنام الفرص المتاحة في بلدهم لبناء مستقبل آمن وواعد.



وفي سياق آخر استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور منصور بن زايد الخثلان القائم بأعمال الملحقية الثقافية في مصر، لمناقشة توسيع مجالات التعاون بين الجامعة والجامعات السعودية.

ورحب قنديل بزيارة الملحق الثقافى السعودى لجامعة حلوان، مؤكدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية. وأكد رئيس الجامعة والملحق الثقافى على ضرورة دعم التعاون في المجالات التعليمية المختلفة، وبخاصة تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وزيادة أعداد الطلاب السعوديين في البرامج الدراسية المتميزة.

وقال "قنديل": "تعتبر جامعة حلوان واحدة من أعرق الجامعات المصرية، حيث تأسست عام 1975 وتضم العديد من الكليات الفريدة وبها برامج دراسية متميزة في مختلف المجالات."

من جانبه، أشاد الملحق الثقافى بمكانة جامعة حلوان العلمية والبحثية، مؤكدًا على أهمية توسيع التعاون بين جامعة حلوان والجامعات السعودية لخدمة الطلاب والبحث العلمي.

كما تم مناقشة البرامج الجديدة التى سوف يتم طرحها فى الأعوام القادمة فى مرحلة البكالوريوس، والدراسات العليا.