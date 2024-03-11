الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يستقبل الملحق الثقافي السعودى في مصر لبحث التعاون مع الجامعات السعودية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان،  الدكتور منصور بن زايد الخثلان القائم بأعمال الملحقية الثقافية في مصر، لمناقشة توسيع مجالات التعاون بين الجامعة والجامعات السعودية.

ورحب قنديل بزيارة الملحق الثقافى السعودى لجامعة حلوان، مؤكدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية. وأكد رئيس الجامعة والملحق الثقافى على ضرورة دعم التعاون في المجالات التعليمية المختلفة، وبخاصة تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وزيادة أعداد الطلاب السعوديين في البرامج الدراسية المتميزة.

وقال "قنديل": "تعتبر جامعة حلوان واحدة من أعرق الجامعات المصرية، حيث تأسست عام 1975 وتضم العديد من  الكليات الفريدة وبها برامج دراسية متميزة في مختلف المجالات."

من جانبه، أشاد الملحق الثقافى بمكانة جامعة حلوان العلمية والبحثية، مؤكدًا على أهمية توسيع التعاون بين جامعة حلوان والجامعات السعودية لخدمة الطلاب والبحث العلمي.

كما تم مناقشة البرامج الجديدة التى سوف يتم طرحها فى الأعوام القادمة فى مرحلة البكالوريوس، والدراسات العليا.

حضر اللقاء الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد عبد الغني، مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

txt

هندسة المطرية وحلوان يتصدران مسابقة "عباقرة جامعة حلوان للموسم الثاني

txt

جامعة حلوان تفوز بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد للإنتاج العلمي

وفي سياق آخر استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة/ فوزية بنت عبد الله سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، بحضور د. شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

أكد الوزير فى بداية الاجتماع على عمق علاقات الأخوة والصداقة التى تربط بين مصر ومملكة البحرين، لافتًا إلى حرص مصر على دعم علاقاتها بالأشقاء من الدول العربية، وتعظيم جوانب التعاون معهم، وتقديم كافة أشكال الدعم للطلاب من الأشقاء العرب الدارسين فى الجامعات المصرية، مشيدًا بحجم الصداقة والمودة التى تربط بين مصر والبحرين، على المستويين الرسمي والشعبي

الملحقية الثقافية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية جامعة حلوان البرامج الجديدة للدراسات العليا الوافدين

الأكثر قراءة

50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

المجاعة تفتك بسكان غزة.. الاحتلال يمارس انتهاكات وحشية بحق الفلسطينيين فى رمضان

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها