رئيس جامعة حلوان يستقبل الملحق الثقافي السعودى في مصر لبحث التعاون مع الجامعات السعودية

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور منصور بن زايد الخثلان القائم بأعمال الملحقية الثقافية في مصر، لمناقشة توسيع مجالات التعاون بين الجامعة والجامعات السعودية.

ورحب قنديل بزيارة الملحق الثقافى السعودى لجامعة حلوان، مؤكدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية. وأكد رئيس الجامعة والملحق الثقافى على ضرورة دعم التعاون في المجالات التعليمية المختلفة، وبخاصة تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وزيادة أعداد الطلاب السعوديين في البرامج الدراسية المتميزة.

وقال "قنديل": "تعتبر جامعة حلوان واحدة من أعرق الجامعات المصرية، حيث تأسست عام 1975 وتضم العديد من الكليات الفريدة وبها برامج دراسية متميزة في مختلف المجالات."

من جانبه، أشاد الملحق الثقافى بمكانة جامعة حلوان العلمية والبحثية، مؤكدًا على أهمية توسيع التعاون بين جامعة حلوان والجامعات السعودية لخدمة الطلاب والبحث العلمي.

كما تم مناقشة البرامج الجديدة التى سوف يتم طرحها فى الأعوام القادمة فى مرحلة البكالوريوس، والدراسات العليا.

حضر اللقاء الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد عبد الغني، مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وفي سياق آخر استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة/ فوزية بنت عبد الله سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، بحضور د. شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

أكد الوزير فى بداية الاجتماع على عمق علاقات الأخوة والصداقة التى تربط بين مصر ومملكة البحرين، لافتًا إلى حرص مصر على دعم علاقاتها بالأشقاء من الدول العربية، وتعظيم جوانب التعاون معهم، وتقديم كافة أشكال الدعم للطلاب من الأشقاء العرب الدارسين فى الجامعات المصرية، مشيدًا بحجم الصداقة والمودة التى تربط بين مصر والبحرين، على المستويين الرسمي والشعبي