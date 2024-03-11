الإثنين 11 مارس 2024
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مصر

جامعة القاهرة تستضيف وفدا من جامعة برلين الحرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

استضافت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وفدا من جامعة برلين الحرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة برلين في مختلف المجالات البحثية والتعليمية، وذلك في إطار فتح آفاق التعاون الدولي والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية.

واستقبل الوفد، الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث نيابة عن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وبحضور فيرينا بليشنجر تالكوت نائب رئيس جامعة برلين الحرة للتعاون الدولي، والأستاذة هدى محجوب مدير مكتب جامعة برلين الحرة بالقاهرة.

وتناول اللقاء، مناقشة تعزيز أوجه التعاون في العديد من المجالات، ودراسة عقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون في مجالات البحث العلمي والدرجات العلمية المزدوجة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتبادل الأساتذة والطلاب لإتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل مع الثقافات الأخرى.

كما ناقش الطرفان، تجديد اتفاقية التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة برلين والتي تم إبرامها عام 2013، وبحث سبل التعاون في المشروعات البحثية في مجالات الأدب والسياسة والاقتصاد والصيدلة، إلى جانب استعراض تاريخ تبادل الطلاب والأساتذة بين جامعة القاهرة وجامعة برلين الحرة من خلال منح إيراسموس.

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وفي سياق آخر أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فوز فريقين من طلاب قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة خلال مشاركتهم في منتدى المتوسط السابع the 7th Mediterranean Green Forum 2024، والذي عقد بجامعة فلورنسا بإيطاليا خلال الفترة من 14 وحتى 16 فبراير 2024.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين بالجائزة الأولى في مقرر دراسات تخصصية في البيئة، وبالجائزة الثانية (مشاركة) من طلاب الدراسات العليا بالقسم في مقرر دراسات تكامل النظم البيئية لكفاءة الطاقة في المباني، مؤكدًا كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة

جامعة القاهرة الخشت المجالات البحثية والتعليمية جامعة برلين المشروعات البحثية

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