تحرك برلمانى بشأن معاناة المواطنين من التكدس بمجمع مواقف إدكو بالبحيرة

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بشأن معاناة أهالي إدكو من التكدس بمجمع المواقف نظرًا لتزايد الأعداد.

وقال النائب إن مجمع مواقف إدكو بمحافظة البحيرة أصبح غير قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين المتجهين من مدينة إدكو إلى الإسكندرية، وكذلك خطا إدكو-المعمورة، وإدكو- دمنهور.

وأوضح زين الدين أن توقف قطار السكة الحديد من المعمورة إلى محطة مصر بسبب إنشاء مترو الإسكندرية، أدى إلى تكدس المواطنين بمجمع المواقف بإدكو، لاسيما العمالة المتوجهة إلى الإسكندرية والتي تقدر بالآلاف، فضلًا عن طلبة الجامعات، مشيرًا إلى أن الحصة المقررة من سيارات إدكو- الإسكندرية 108 سيارات فقط، بينما لم يتم الترخيص لهذا الخط أي سيارات جديدة منذ عام 2006.

وقال النائب: الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، ولكن أيضًا خط إدكو- المعمورة وركاب شارع 45 بالإسكندرية، والحصة المقررة على هذا الخط 100 سيارة.

فتح الكلية البحرية بإدكو جعل المدينة مقصدًا لأعداد كبيرة من طلبة الكلية

ولفت محمد زين الدين إلى أن فتح الكلية البحرية بإدكو جعل المدينة مقصدًا لأعداد كبيرة من طلبة الكلية والصف ضباط والجنود يوميًا، وتزداد الأزمة في وقت الإجازات، قائلًا: هذا في الوقت الذي تعمل فيه الكلية بطاقة 40% فقط، وحين الوصول بنسبة تشغيل 100% ستزداد الأزمة.

وأكد عضو مجلس النواب أن مجمع مواقف إدكو يتردد عليه كذلك الركاب القادمون من قرى المراكز المجاورة أبوحمص، كفرالدوار، رشيد والمحمودية، وهي أعداد كبيرة لا يستوعبها الموقف.

وأشار النائب إلى أن هناك بعض الحلول التي تمت في الفترة الماضية، لكنها لم تنه ولو جزء بسيط من الأزمة، مثل استدعاء أتوبيسات رحلات وسيارات من الشركات الموجودة في مركز إدكو، بالإضافة إلى سيارات من خارج هذه الخطوط وأتوبيسات تابعة للوحدة المحلية "نقل داخلي" بمساعدة إدارة مرور إدكو لتخفيف التكدس، إلا أنها غير كافية، ويظل التكدس لفترات طويلة من اليوم على مدار الأسبوع.

وطالب محمد زين الدين وزارة التنمية المحلية بتوجيه محافظة البحيرة باتخاذ اللازم لتوفير أتوبيسات نقل داخلي من المحافظة وأتوبيسات من الجمعيات الأهلية من المراكز المجاورة.

وشدد على ضرورة التنسيق بين محافظة البحيرة، والجهات المعنية وتحديدًا إدارة المرور، لفتح التراخيص لمزيد من السيارات لتخفيف التكدس بمجمع مواقف إدكو.