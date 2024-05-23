الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

حزب "الجيل": اعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بفلسطين انتصارًا للرؤية المصرية

الدكتور حسن هجرس
الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب "الجيل الديمقراطي"، أمين عام الحزب بالدقهلية، إن اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية إضافة إلى 5 دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي لهو خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ومناسبة لدفع المجتمع الدولي لاتخاذ موقف مماثل، وذلك بعد سنوات من المماطلة والتأخير في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

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بعد إسبانيا والنرويج وأيرلندا.. دول أوروبية أخرى تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

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"الإصلاح الديمقراطي" يرحب بإعلان إسبانيا وإيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأكد عضو الهيئة العليا بحزب "الجيل الديمقراطي" في تصريحات له، أنه مع إعلان كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميًا اعترافها بالدولة الفلسطينية يعكس الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني ذو السيادة على حدود ما قبل حدود الخامس من يونيو 1967 وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، يُعد انتصارًا مهمًا للرؤية المصرية بضرورة حل الدولتين كحلٍ نهائي للصراع بين الطرفين، وتتويجًا للجهود المصرية منذ اندلاع الحرب في غزة وموقفها الثابت بعدم تصفية القضية الفلسطينية والتخفيف من الآثار الإنسانية على أهالي غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، موضحًا أن ذلك يأتي في سياق تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، أن اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية هو تطور إيجابي ومهم، يعكس التزام هذه الدول بمبادئ العدالة والحق الدولي.

ودعا الدكتور حسن هجرس، بقية الدول للاقتداء بهذا النهج وتبني موقف داعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، باتخاذ خطوة مماثلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، فهذا الاعتراف هو الخطوة الأولى والأساسية نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه القضية.

حزب الجيل الديمقراطي بالدقهلية اسبانيا والنرويج وإيرلندا الدولة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي

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