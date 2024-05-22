الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبوالغيط: إعلان إسبانيا وإيرلندا والنرويج الاعتراف بفلسطين خطوة نحو تجسيد الدولة المستقلة

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

رحب  أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، وقال إن هذه الخطوة تعكس اقتناعًا حقيقيًا بحل الدولتين ورغبة صادقة لدى هذه الدول في الدفاع عنه وإنقاذه ممن يريدون تخريبه والقضاء عليه. 

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن هذه الخطوة المهمة تأتي في أعقاب اعتراف كل من باربادوس وجمايكا وترينداد وتوباغو وجزر الباهاماس، وبحيث تنضم هذه الدول إلى الغالبية الساحقة من دول العالم التي سبق وأن اتخذت نفس الخطوة ليصل إجمالي الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى نحو 147 دولة، مُضيفًا أن الاعتراف يُمثل ركنًا رئيسيًا من أركان الدولة في القانون الدولي. 

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة تأكيده أن هذه الخطوة تعكس الموقف السياسي والأخلاقي والقانوني السليم، وأنها تُمثل علامة مهمة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد أبوالغيط على أن الاعتراف يُرسل الرسالة الصحيحة للفلسطينيين بأن العالم عازمٌ على الدفاع عن حقهم في تقرير المصير وإنشاء دولة مستقلة، وأن المأساة الحالية، بكل ما تنطوي عليه من آلام ومعاناة، ستُفضي في النهاية إلى مسار سياسي يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية. 

ودعا أبوالغيط مختلف دول العالم التي لم تُقدم على هذه الخطوة مراجعة مواقفها والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، مؤكدًا أن الاعتراف بفلسطين يعكس إيمانًا حقيقيًا بحل الدولتين، ويرسم مسارًا مختلفًا عن نهج العنف، ويُسهم في إرساء السلام والأمن في المنطقة بأسرها.

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية فلسطين باربادوس الدولة الفلسطينية القانون الدولي

مواد متعلقة

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية فى فلسطين على حسابها

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

كشف غموض مقتل شاب بطريقة أليمة في نجع حمادي.. الزوج قتل شقيق الزوجة

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة