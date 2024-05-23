الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه فى ختام تعاملات الأسبوع

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه

 ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، في ختام التعاملات اليوم الخميس- نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية. 


وارتفع سعر صرف الدولار ما بين 30 - 40 قرشًا شراء وبيعًا في البنوك المصرية.
ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي  47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.07 جنيه للشراء، و47.17 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.05 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم


وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 35 - 40 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.


ففي البنك الأهلي سجل سعر اليورو 50.92 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع.


وفي بنك مصر سجل اليورو 50.98 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة سجل سعراليورو في البنك التجاري الدولي استقرارا 50.93 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجلت العملة الأوروبية 51.02 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.
كما سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفاعًا ما بين 40 - 45 قرشًا شراء وبيعًا في البنوك المصرية.


ففي البنك الأهلي سجل الاسترليني 59.84 جنيه للشراء، و60.12 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر سجل الاسترليني 59.96 جنيه للشراء، و60.17 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 /5 /2024 فى مصر


وفي البنوك الخاصة سجل الاسترليني في البنك التجاري الدولي 59.85 جنيه للشراء، و60.05 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزى المصري سجل الجنيه الاسترليني 59.87 جنيه للشراء، و60.04 جنيه للبيع.


وعربيا سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.55 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.


والدرهم الإماراتي سجل 12.83 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.


والدينار الكويتي سجل 152.74 جنيه للشراء، و153.81جنيه للبيع وفقا للبنك الأهلي.


ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الرابع اليوم لهذا العام الجاري لبحث مصير سعر الفائدة في ضوء المتغيرات العالمية والمحلية، وكانت لجنة السياسات النقدية قد قررت إلغاء اجتماعها المقرر في 28 مارس نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 والتي قررت فيه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس؛ ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.


كما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%.

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